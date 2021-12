Sex and the City | ¿Por qué se llevaban mal las protagonistas? Revisa la línea de tiempo sobre los conflictos del elenco

And Just Like That, el revival de Sex and the City está a punto de llegar a la pantalla casi 15 años después del final de la serie original el año 2004.

Este esperado regreso cuando con la presencia de casi la totalidad de los personajes originales, Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon y Kristin Davis, repitieron sus recordados personajes, sin embargo, hubo una gran, enorme, gigante ausencia. La irremplazable Samantha Jones, personaje de Kim Catrall no estará en la nueva serie de HBO Max.

Para tristeza de los fans, el icónico personaje no aparecerá en la pantalla, debido a que la actriz decidió no participar en el espacio, señalando que su camino como Samantha, ya estaba completo.

Esto hizo despertar las dudas de los seguidores de la ficción, quienes a través de las redes sociales se preguntaban si el motivo de su ausencia tendría que ver con la relación que la actriz tiene con las otras tres protagonistas y con los rumores de mala relación entre ellas, que rodearon la serie desde su estreno el año 1998 hasta la fecha.

Revisa a continuación un recuento sobre la distante relación entre las protagonistas

2004

En 2004, mismo año en que terminó la galardonada serie, Kim Cattrall estuvo presente en el programa Friday Night With Jonathan Ross, en donde admitió que conflictos salariales fueron parte del problema que gatilló el término del programa.

"Sentí que después de seis años era hora de que todos participáramos en la ganancia financiera inesperada de Sex and the City. Cuando no parecían interesados en eso, pensé que era hora de seguir adelante". expresó la actriz.

2008

A cuatro años de finalizada la serie un informe de Telegraph ahondó en los rumores de la supuesta mala relación entre Kim Catrall y Sarah Jessica Parker en donde explicaban que el dinero jugó un rol importante, ya que para a partir de la segunda temporada del espacio, SJP tuvo el título de productora ejecutiva lo que significó un aumento en su salario de 300.000 (US). Esto provocó que Catrall iniciará negociaciones para mejorar su sueldo, lo que causó la molestia de las otras actrices.

Ese mismo año, la revista Marie Claire le preguntó a Cattrall sobre el rumor de que no estaba de acuerdo con realizar la película. Cattrall comentó: "Hace cuatro años estaba pasando por un divorcio público doloroso, la serie estaba llegando a su fin y a mi padre le diagnosticaron demencia. Sentí que era hora de estar con mi familia real. Un año y medio, cuando me enviaron el guión, estaba listo y lo suficientemente fuerte como para volver a visitar a Samantha. De alguna manera, me alegro de haber esperado. El guión y la experiencia de hacer la película fue la mejor reunión posible".

2009

Durante ese año, la película finalmente llegó a la pantalla para alegría de los fans, sin embargo, al parecer no todo fue buena onda en el set. El New York Magazine, un artículo de 2009 en la revista New York dijo que Parker y Cattrall ya no hablaban, "haciendo que todos en el set de la nueva película Sex and the City se sintieran incómodos". Sex and the City 2 se estrenó en 2010.

2016

Sarah Jessica Parker apareció en el show de Howard Stern, donde se refirió a los rumores que desde hace décadas rodeaban la serie. "¿Todos los días fueron perfectos?. No, pero esta es una familia de personas que se necesitaban mutuamente. Este tipo de narrativa, esta pelea de gatas en curso ... solía confundirme y molestarme mucho".

2017

Durante ese año, el Daily Mail informó que la tercera película de Sex and the City fue cancelada debido a las demandas que pidió la actriz. "Warner Bros. había dado luz verde al tan esperado proyecto después de meses de especulaciones y se suponía que la película comenzaría a filmarse en los próximos días. Sin embargo, el estudio ya no puede seguir adelante como Cattrall, 61 , exigió que produjeran otras películas que ella tenía en desarrollo o no se inscribiría en el proyecto. Warner Bros. se negó a cumplir con sus demandas y tuvo que cancelar la producción ya que la compañía decidió que no sería justo para los fanáticos producir una película con sólo tres de los cuatro personajes principales", expresó el medio.

Tras esto, la actriz utilizó sus redes sociales para expresar que la única demanda que hizo fue no querer participar en la película.

En una entrevista con Piers Morgan, Cattrall nuevamente respondió a los rumores, señalando que ella jamás puso demanda para participar. "No para mí. Eso fue parte de cumplir 60. Ese fue un momento muy claro de, ¿cuántos años me quedan y qué quiero hacer con ellos? ¿Qué no he hecho? Siento que el programa fue el mejor cuando fue la serie y la ventaja fueron las dos películas".

"La respuesta fue simplemente gracias, pero no, estoy bien", dijo. "No se trata de más dinero. No se trata de más escenas. No se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de una decisión clara, una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro. Es una gran parte. Yo lo jugué más allá de la línea de meta y algo más, y me encantó".

2018

Tras el fallecimiento del hermano de Kim Catrall, sus ex compañeras de elenco compartieron sus condolencias hacía la actriz, entre ellas Sarah Jessica Parker, lo que generó la indignación de Catrall, quien le respondió con todo.

En su cuenta de Instagram, Catrall escribió: "Mi mamá me preguntó hoy '¿Cuándo esa @sarahjessicaparker, ese hipócrita, te dejará en paz?' Su continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que era realmente entonces y ahora. Permítame dejar esto MUY claro. (Si aún no lo he hecho) No es mi familia. No es mi amiga. Así que le escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de 'chica agradable'".

Sobre la continuación de la serie, la intérprete habló en una entrevista con The Guardian, Cattrall expresó que "Fue una bendición en muchos sentidos, pero después de la segunda película tuve suficiente. No pude, No entiendo por qué no me reemplazarían por otra actriz en lugar de perder el tiempo acosando. No significa no".

2021

En enero de este año anunciaron oficialmente el regreso de Sex and the City a la pantalla, bajo un nuevo nombre "And Just Like That", la frase característica de Carrie. Al confirmarse el regreso del elenco, todos quedaron muy sorprendidos al notar que Kim Catrall no estaría de vuelta.

Sarah Jessica Parker respondió a un comentario en su instagram a un usuario que preguntaba por la ausencia de Kim.

“Feliz de verte de regreso, pero extrañaré a Kim / Samantha”, a lo que Parker respondió: “Nosotros también. La amamos tanto. X ”, mientras que otro insinuaba que Parker y Cattrall no se caen bien. Parker respondió: “No. No me desagrada ella. Nunca he dicho eso. Nunca lo haría. Samantha no forma parte de esta historia. Pero ella siempre será parte de nosotros. No importa dónde estemos o qué hagamos".

Revisa a continuación el tráiler de And Just Like That... un nuevo capítulo en Sex And the city