And Just Like That | ¿Por qué Samantha no estará en el revival de Sex and the City?

Sex and the City está a solo días de estrenar su nueva era: And Just Like That, en donde las protagonistas de la serie original Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon y Kristen Davis, retoman sus roles como Carrie, Miranda y Charlotte. Sin embargo, hubo una gran ausencia que sin duda entristeció a los fans. Kim Catrall (Samantha Jones) no participa en la serie.

Los miembros del elenco original que sí confirmaron su retorno fueron Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson (que falleció en septiembre) y Evan Handler.

Al elenco se suman Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman, aunque aún no se sabe qué papel tendrán en la ficción.

“Mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en su 30 a la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50”, señala la sinopsis oficial.





¿Por qué Kim Catrall / Samantha Jones no estará en el revival de Sex and the City?

La actriz participó en las seis temporadas de la serie, además de las películas estrenadas el año 2008 y 2010. Sin embargo, desde el fin de la segunda cinta, la actriz se ha pronunciado públicamente respecto a lo que opina sobre continuar interpretando al icónico personaje.

Catrall se opuso a participar en el tercer filme sobre la serie y respondió a los rumores que señalaban que se había negado a participar si la productora no aprobaba otros proyectos de ella.

En una entrevista con Piers Morgan, Cattrall nuevamente respondió a los rumores, señalando que ella jamás puso demanda para participar. "No para mí. Eso fue parte de cumplir 60. Ese fue un momento muy claro de, ¿cuántos años me quedan y qué quiero hacer con ellos? ¿Qué no he hecho? Siento que el programa fue el mejor cuando fue la serie y la ventaja fueron las dos películas".

"La respuesta fue simplemente gracias, pero no, estoy bien", dijo. "No se trata de más dinero. No se trata de más escenas. No se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de una decisión clara, una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro. Es una gran parte. Yo lo jugué más allá de la línea de meta y algo más, y me encantó".

En enero de este año anunciaron oficialmente el regreso de Sex and the City a la pantalla, bajo un nuevo nombre "And Just Like That", la frase característica de Carrie. Al confirmarse el regreso del elenco, todos quedaron muy sorprendidos al notar que Kim Catrall no estaría de vuelta.

Sarah Jessica Parker respondió a un comentario en su instagram a un usuario que preguntaba por la ausencia de Kim.

“Feliz de verte de regreso, pero extrañaré a Kim / Samantha”, a lo que Parker respondió: “Nosotros también. La amamos tanto. X ”, mientras que otro insinuaba que Parker y Cattrall no se caen bien. Parker respondió: “No. No me desagrada ella. Nunca he dicho eso. Nunca lo haría. Samantha no forma parte de esta historia. Pero ella siempre será parte de nosotros. No importa dónde estemos o qué hagamos".