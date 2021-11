And Just Like That | ¿Cuándo se estrena y dónde ver el reboot de Sex and The City?

El revival de Sex and the City está próximo a llegar a la pantalla y promete entregar nuevas historias, sin perder la esencia que la hizo tan popular durante su transmisión.

And Just Like That, nombre que lleva está nueva entrega, estrenó hace algunos días su primer tráiler y además anunció la fecha en que se lanzarán los primeros capítulos.

El renacimiento de Sex and the City se anunció oficialmente en enero, confirmando el regreso de las protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis como las mejores amigas Carrie, Miranda y Charlotte, “mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en su 30 a la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50”, señala la sinopsis oficial.

Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson (que falleció en septiembre) y Evan Handler también regresarán. Pero Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en las seis temporadas y en ambas películas, lamentablemente para los fans, no será parte del resurgimiento. Pero eso no significa que no la veremos pronto en la pantalla ya que la actriz confirmó su participación en el spin off de How I Met Your Mother.

Quienes sí confirmaron sus participaciones en Just Like That son las actrices Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman, aunque aún no se sabe que papel tendrán en la ficción.

¿Cuándo se estrena Just Like That el revival de Sex and the city?

Llega al servicio de streaming el jueves 9 de diciembre con sus dos primeros episodios, seguidos de lanzamientos semanales los jueves posteriores