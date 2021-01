Se niega a morir: HBO Max ordena revivir la popular serie "Sex and the City"

El servicio de streaming HBO Max decidió revivir la popular serie "Sex and the City", a 17 años de su final televisivo y a 11 de que se estrenara la última de las películas en los cines del mundo.

El retorno de la producción originalmente emitida entre 1998 y 2004 contará con la participación de tres de sus protagonistas originales, el productor Michael Patrick King y se extenderá por 10 episodios.

La serie "seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el complejo viaje de la vida y la amistad en sus 30’s hasta la vida y amistad aún más complicadas que significan los años 50", indicaron desde HBO Max por medio de un comunicado.

Así, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis podrán verse juntas en pantalla continuando la historia. En tanto que Kim Catrall, la responsable de interpretar a Samantha en la ficción y fuerte detractora del revival, está completamente descartada de esta reunión.

La resurrección de la serie llevará por nombre "And just like that..." y comenzará su producción a fines de la próxima primavera boreal.

Aparte de Sex and the City, HBO Max también ordenó la recuperación de otras historias que hace rato habían encontrado sus respectivos finales, como "Gossip Girl" y el especial de reunión de "Friends".