Adiós a unas favoritas: Netflix sacará de su catálogo tres populares series a fines de diciembre

Como una puñalada directa al corazón de los fanáticos fue el anuncio que reveló este martes la plataforma de streaming Netflix, para confirmar que tres populares series dejarán de estar disponibles en su catálogo a partir de este 31 de diciembre.

Y no son títulos menores: se trata de la sitcom eterna favorita del público "Friends", la ya a estas alturas comedia de culto "El Príncipe del rap" y también la escandalosa "Gossip Girl".

La razón de su adiós es que WarnerMedia recuperó las licencias de estas tres producciones para que se incorporen a su propio servicio de streaming HBO Max en Estados Unidos, cuyos responsables evidentemente están pensando en una agresiva expansión debido al bajo crecimiento que ha tenido a nivel doméstico y luego de tomar decisiones como el estreo en simultáneo, tanto en cines como online, de grandes estrenos como "Wonder Woman 1984".

La cuenta latinoamericana de Netflix indicó que "gracias por todas las risas, chismes y café. Lo intenté, amigos. Pero solo tendremos oportunidad hasta el 31 de diciembre de ver El príncipe del rap, Gossip Girl y Friends en Netflix Latinoamérica".

Ahora, esto no es un suceso extraño en el ahora competitivo mundo de los streamings. Cuando Disney preparaba su llegada a Latinoamérica, primero le arrebató los derechos sobre sus producciones más populares a Netflix para cedérselas a Amazon Prime Video y luego quitárselas también, con la habilitación de Disney+ el pasado 17 de noviembre.

Aparte de la llegada de la secuela para "Wonder Woman", HBO Max también albergará el Snyder Cut de "Justice League"; la serie "The Nevers"; la miniserie con Kate Winslet "Mare of Easttown"; nuevas temporadas de "Insecure", "Succession", "Euphoria"; y también un documental de dos partes sobre el golfista Tiger Woods. En tanto para 2022 planea estrenar la precuela de "Game of Thrones", "House of the Dragons".

Además, está en pie la producción de un capítulo especial de "Friends", con una reunión de los actores originales, y también se evalúa un revival de "Gossip Girl", todo para ser estrenado en la plataforma de WarnerMedia.