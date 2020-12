¡BOMBAZO! Películas Warner se estrenarán de manera simultánea en HBO Max y cines en 2021

Warner Bros. es prácticamente el único estudio que ha insistido en lanzar sus películas en los pocos cines que están abiertos debido a la pandemia. Se arriesgó con "Tenet" y ya fijó también el estreno de "Wonder Woman 1984" para Navidad. El asunto es que ahora confirmó que todos sus estrenos 2021 debutarán al mismo tiempo en su plataforma de streaming y cines al mismo tiempo.

O sea, gran parte de sus producciones seguirá la pauta que establecerá la película de la superheroína a partir del 25 de diciembre, en una decisión que contempla nuevas entregas como "Mortal Kombat", "The Matrix 4", "Godzilla vs. Kong", "El conjuro 3", "Space Jam 2", "Dune", "The Suicide Squad" y múltiples otros títulos que están en desarrollo o han sido postergadas por la Covid-19.

La confirmación vino de parte de la presidente de WarnerMedia, Ann Sarnoff, aunque advirtió que será una medida que solo correrá para el 2021 y no se espera continúe más allá.

Sarnoff advirtió, como en varios comunicados previos, que "vivimos en tiempos sin precedentes que exigen soluciones creativas, incluida esta nueva iniciativa para Warner Bros. Pictures Group".

"Nadie quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande más que nosotros. Pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines en los EE. UU. probablemente operarán a capacidad reducida a lo largo de 2021", añadió.

En tanto, desde su llegada a HBO Max, películas estarán 31 días disponibles para los suscriptores. Una vez completado ese periodo, desaparecerán del catálogo y serán repuestas cuando así lo decidan los ejecutivos.