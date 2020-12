VIDEO | HBO proyecta debut del spin off de "Game of Thrones" para 2022

"Game of Thrones" concluyó hace más de un año pero aún sigue dando que hablar, a propósito que de HBO se encuentra preparando el spin off que contará la historia de la familia Targaryen, "House of the Dragon". Ahora ya sabemos que los fanáticos aún tendrán que esperar un buen tiempo antes de ver esa nueva serie ya que no debutará sino hasta el año 2022.

Al menos así lo dejó saber un clip revelado por la cadena televisiva que muestra todas las producciones que está preparando para el futuro cercano y que debutarán tanto en la señal de cable como en el servicio de streaming HBO Max, aunque con prioridad para promover el segundo.

El foco de "House of the Dragon" estará centrado principalmente en la guerra civil encabezada por los Targaryen. El guión ya está escrito y se inspira en el libro "Fuego y Sangre", del mismo George R.R. Martin, el que está disponible en Chile.

La trama se desarrolla apenas 300 años antes de los sucesos de "Juego de Tronos", durante un periodo que tiene mucha riqueza dramática, debido a que ha sido utilizado para nutrir la historia principal de la saga "Canción de Hielo y Fuego".

Así mismo, el clip promocional liberado por HBO también da cuenta del próximo estreno de "Wonder Woman 1984"; la llegada del Snyder Cut de "Justice League"; la serie "The Nevers"; la miniserie con Kate Winslet "Mare of Easttown"; nuevas temporadas de "Insecure", "Succession", "Euphoria"; y también un documental de dos partes sobre el golfista Tiger Woods.