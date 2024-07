Este domingo House of the Dragon estrenó un emotivo y electrizante capítulo que culminó con una esperada batalla entre las dos facciones de los Targaryen y sus aliados, en donde liderados por Rhaenyra (Emma D’Arcy) y el Rey Aegon II (Tom Glynn-Carney) se vivió uno de los momentos más esperados de su historia.

RedCarpet conversó con Eve Best quien interpreta a la princesa Rhaenys en la ficción sobre los hechos del último capítulo de la ficción.

¡ATENCIÓN, ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL CAPÍTULO 4 DE HOUSE OF THE DRAGON. SI AÚN NO LO HAS VISTO TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

En el capítulo más reciente de la trama, ante la llegada de Ser Criston y sus hombres a Rook’s Nest, el consejo decide enviar a sus propios hombres para enfrentarlos. Los hijos de Rhaenyra se ofrecieron para ir, pero la reina legítima rechazó la oferta debido a su inexperiencia en batalla. Por esta razón, es Rhaenys quien decide ir a la zona con su dragón Meleys para buscar un fin al conflicto, sin saber que todo era una trampa del Team Negro.

Allí se enfrenta a Aegon II y a su hermano Aemond, protagonizando una sangrienta batalla aérea junto a sus dragones. Tras un largo duelo, Meleys es mordida en el cuello. Al darse cuenta de que no hay retorno, Rhaenys acepta su destino y cae junto a su dragón a su muerte. En el incidente, Aegon II también queda gravemente herido.

Eve Best se sincera tras el desenlace de la Princesa Rhaenys

RedCarpet conversó con la actriz acerca de la muerte del importante personaje, en donde al ser consultada sobre cómo fue despedirse de Rhaenys y de la serie, Eve comentó: “Me sentí devastada al decirle adiós, de hecho, no siento que me haya despedido. Lo digo así porque siento que nunca dices adiós, en cierto modo, son parte de ti de alguna manera y se vuelven parte de tu ADN”.

“Es como personas en la propia vida. Están muy presentes. Puede que no estén físicamente en la habitación, pero están muy presentes. Y están muy vivos si eliges permitirles que lo estén, si así lo deseas”.

Agregando que por estos motivos siente que no podrá decirle adiós al personaje. “Sin embargo, en el momento de filmarlo y la intensidad del proceso estaba muy triste. Una sensación similar a cuando termina el colegio. No ibas a volver después del verano y no los ibas a ver a todos nuevamente”.

“Porque desarrollas sentimientos, es como estar en una familia. Siempre es difícil dejarlo, pero también emprender nuevas aventuras, lo cual es emocionante y parte del viaje de ser actor”.

Acerca de su experiencia en la exitosa producción de HBO, la actriz señaló: “Ha sido algo increíble de ser parte. Es tan épico. La cantidad de personas, la gente hermosa, las cosas extraordinarias que se han creado, el trabajo duro y el amor que le hemos entregado a este proyecto en estos cuatro años ha sido realmente increíble”, agregando que también ha sido algo inolvidable “el poder volar un dragón”.

Durante la gran batalla de Rhaenys, en donde incluso pudo salir de la batalla para reagruparse, la actriz señala que esa no era opción para ella, ya que su motivación era enfrentar a sus oponentes para ponerle fin al conflicto.

“Creo que ella sabe que va a ser un suicidio en todo momento, sabe que toda la misión es probablemente kamikaze, pero ella se queda porque existe una posibilidad de terminarlo y simplemente, no se puede ir”.

“Eso era algo que solía decir mi abuelo, que estaba en el ejercito, era una especie de lema “si te encuentras en un terreno difícil, lo más probable es que lo superes. Y esa es la primera parte de esa batalla”, agregando que para ella “esta era una oportunidad de terminar las cosas en ese momento y si eso significa sacrificarse, que así sea”.

Asimismo hace la comparación con sus acciones de la primera temporada con este desenlace. “Cuando comenzamos en la primera temporada, ella es la única que realmente está haciendo algo”.

“Todos los demás están teniendo un ataque de nervios, algo caótico, ya sea retorciendo sus manos o colapsando, Rhaenyra está hecha pedazos, Damon está en un lío y un desastre”.

“Su marido analiza intensivamente a todos y los Verdes hacen todo tipo de artimañas. Luego todo el mundo está sumido en el caos, y ella es la única que, en primer lugar, mantiene unidos a todos los demás”.

Agregando que su personaje posiblemente será recordado por los fans como “una mujer samurái atrevida, ruda y genial, una madre, el epítome de la gracia femenina, el liderazgo, la fuerza, la sabiduría, el coraje y la frialdad dura como una roca”, puntualizó.