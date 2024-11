¿Por qué Reene Rapp deja The Sex Life of College Girls? Esto pasará con Leighton

La Vida Sexual de las Universitarias estrenará esta noche su nueva temporada, la cual tendrá un importante cambio en su historia: Renee Rapp, quien interpreta a Leighton Murray, dejará la serie durante los primeros capítulos,

La salida de la actriz se reveló en julio de este año, cuando ella compartió una sentida despedida en sus redes sociales revelan que Leighton estará solamente en un par de episodios esta temporada.

Por lo que muchos se preguntan cómo se cerrará su historia, luego de que en el final del segundo ciclo el personaje decidió mudarse de la casa Kappa, terminar su relación de Tatum y regresar con su novia Alicia.

¿Por qué Renee Rapp deja The Sex Life of College Girls?

La actriz reveló que los motivos de su salida de la serie se debe a que quiere enfocarse en su carrera musical en auge. Señalando que se encuentra muy agradecida de haber sido parte de la producción.

“College Girls me mudó a Los Ángeles y me presentó a algunas de mis personas favoritas. Dos años y medio después, me han dado a ustedes y a esta comunidad”, publicó. “Gracias Mindy, Justin y a todos en Max por creer en mí. Se menosprecia mucho el trabajo queer, pero interpretar a Leighton ha cambiado mi vida”.

Continuó agregando: “Amo quién soy diez veces más de lo que amaba antes de conocerla. Espero que ella también les haya dado un poco de eso. Ella es una parte tan pequeña de la representación, pero incluso las pequeñas partes cuentan. No sería la mitad de la persona que soy sin ella y ustedes. Amo a esa perra más de lo que creen”.

Agregando que está “emocionada por esta temporada y no puedo esperar a que vean lo que tenemos para ella y las chicas”.

Como los fans ya sabrán, el personaje, con la salida de la actriz, deberá abandonar la universidad Essex.

Asimismo, el nuevo póster de la serie muestra a las tres protagonistas que siguen, Kimberly, Whitney y Bela, rodeada por personajes recurrentes, pero además, nuevos rostros que se sumarán a la historia.

Revisa el avance de la nueva temporada a continuación