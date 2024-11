¿A qué hora se estrena la temporada 3? Horario de The Sex Life of College Girls

No falta nada para que llegue a la pantalla la nueva temporada de The Sex Life of College Girls, la cual traerá una triste sorpresa para los fans: Renee Rapp, quien interpreta a Leighton Murray, dejará la serie tras tres temporadas. Por lo mismo, estos capítulos presentarán importantes cambios.

Como recordarán los fans, la segunda temporada dejó en jaque en destino del grupo, luego de que Whitney decidió mudarse a la casa Kappa luego de que vio a Kimberly besándose con su ex pareja, manteniendo la situación en secreto.

Por otra parte, Bela, tras perder su lugar en los espacios de comedia por su quiebre con Eric y ser despedida de The Foxy, el grupo de comedia que creo, decidió dejar Essex y transferirse. Kimberly inició un romance con Kennan, mientras que Leighton tomó la decisión de renunciar a Kappa y volver con Alicia.

¿A qué hora se estrena The Sex Life of College Girls?

La tercera temporada de La Vida Sexual de las Universitarias, compuesta por 10 episodios, se estrena el jueves 21 de noviembre a las 23:00 horas (Chile) en Max.

A partir de entonces, se lanzará un nuevo episodio cada semana, con el final de temporada programado para el 23 de enero de 2025.

Revisa el horario por país a continuación

México: 19:00 p.m.

Perú: 20:00 p.m.

Colombia: 20:00 p.m.

Bolivia: 22:00 p.m.

Venezuela: 22:00 p.m.

Argentina: 23:00 p.m.

Paraguay: 23:00 p.m.

Chile: 23:00 p.m.

Uruguay: 23:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (21 de noviembre)

Revisa el avance a continuación