"House of the Dragon": Revelan impactante arte conceptual para la precuela de "Game of Thrones"

El director ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, reveló sorpresivamente parte del arte conceptual que se está trabajando para desarrollar la precuela de "Game of Thrones", "House of the Dragon", que se estrenará próximamente a través de HBO y HBO Max.

Según la escueta información revelada por el ejecutivo, la fotografía principal para las grabaciones de la producción que girará su mirada en torno al pasado de la casa Targaryen está pronta a comenzar.

This one is for the fans. https://t.co/5Z8CBWR30s — Jason Kilar (@jasonkilar) December 3, 2020

El foco de la serie estaría centrado principalmente en la guerra civil encabezada por los Targaryen. El guión ya está escrito y se inspira en el libro "Fuego y Sangre", del mismo George R.R. Martin, el que está disponible en Chile.

Además, se oficializó la incorporación de Paddy Considine al elenco del proyecto, que mantiene su estreno proyectado para 2022.

El arte conceptual para la precuela de "Game of Thrones", "House of the Dragon".(1)