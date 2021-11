Kim Catrall se une al elenco de How I Met Your Father con importante rol ¿A quién interpretará?

Kim Catrall, conocida por su papel de Samantha en Sex and the City se ha unido al elenco de How I Met Your Father de Hulu con un importantísimo rol.

La actriz asumirá el papel recurrente de narradora, también conocida como la versión adulta de Sophie, personaje de Hilary Duff, en el spin-off de How i met your mother que espera estrenarse el 2022.

Creado por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This Is Us), HIMYF tiene lugar en un futuro cercano, cuando Sophie (Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. El recuento “nos traslada al año 2021, donde Sophie y su muy unido grupo de amigos: Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma) ) - están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas ”, explica la sinopsis de la serie.

La actriz decidió no participar en el reboot de la serie que la lanzo a la fama SATC en HBO Max, el cual se estrena a finales de este año y contó con el regreso de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.