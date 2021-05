Hilary Duff da pistas sobre HIMYF | ¿Cómo el spin-off de HIMYM se relaciona con la serie original?

En una nueva entrevista en The Jess Cagle Show de SiriusXM, la actriz Hilary Duff compartió detalles sobre cómo su próxima serie de Hulu How I Met Your Father podría conectarse con la serie original, How I Met Your Mother.

"No quiero revelarlo todo y el guión definitivamente está cambiando un poco", dijo Duff. "Pero encaja y, ya sabes, con suerte, tendremos algunas apariciones divertidas del elenco original".

Cómo conocí a vuestro padre se anunció oficialmente el mes pasado, por lo que sigue siendo un misterio. En esta entrevista, Duff elaboró un poco más sobre la premisa y su personaje, Sophie.

"Hay grandes personajes y voy a tener otra familia en el set, otra familia de televisión", dijo Duff. "Hay tantas oportunidades para las historias de amor con este programa porque es Sophie y luego, tres tipos. Así que va por toda esa madriguera de conejo como, bueno, ¿cuál era el padre? Y puedes pasar por todas las experiencias de juventud de Sophie. experiencia de encontrar el amor y las citas y cómo es eso en el mundo moderno".

La serie original How I met your Mother, se estrenó el año 2005 y se emitió durante 9 temporadas, finalizando el 2014. La serie cuenta la historia de Ted Mosby (Josh Radnor) quien le cuenta a sus hijos el año 2030 como conoció a su madre, desde el comienzo. La exitosa comedia fue protagonizada por Josh Radnor, Jason Segal, Neil Patrick Harris, Alysson Hannigan y Cobie Smulders.