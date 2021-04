How I Met Your Father: Producirán spinoff de la popular sit com How I Met Your Mother encabezado por Hillary Duff

Hulu acaba de dar luz verde a How I Met Your Father, lo que un spinoff de la popular sit com How I Met Your Mother, que será protagonizada por la actriz y cantante Hillary Duff (Lizzie McGuire).

El sitio especializado Deadline indicó que los creadores Carter Bays y Craig Thomas volverán para hacerse cargo de esta nueva historia, la que se ambientará en un futuro cercano donde Sophie (Duff) le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre.

De acuerdo a lo que se reveló sobre la producción, "la historia comienza en 2021, donde Sophie y su grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas".

Duff comentó que "he tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy esperando asumir el papel de Sophie".

"Como gran fan de How I Met Your Mother, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me hayan confiado la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad", aseguró la actriz, que también será responsable de producir la serie.

How I Met Your Father tendrá 10 episodios y aún no cuenta con una fecha proyectada para su estreno.