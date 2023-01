El spin-off de How I Met Your Mother ya presentó dos importantes cameos, pero más nombres podrían seguir sumándose. Conoce los detalles.

Un conocido rostro podría llegar a la segunda temporada de How i Met Your Mother, el spin-off de How i Met Your Mother, luego de que Jason Segel dejó abierta la puerta para un posible regreso como Marshall Eriksen a la televisión.

El actor interpretó al oriundo de Minnesota durante las 9 temporadas de la exitosa comedia de CBS, reveló que está dispuesto a repetir su papel en la serie que protagoniza Hilary Duff. "Esas personas cambiaron mi vida", dijo a Entertainment Tonight. "Haría cualquier cosa que me pidieran".

Segel no sería la primera estrella de How i Met Your Mother en participar en la nueva serie. Cobie Smulders apareció en el final de la primera temporada, mientras que Neil Patrick Harris acaba de hacer una aparición sorpresa durante el estreno de la temporada 2 a principios de esta semana.

De hecho, los showrunners de Cómo conocí a vuestro padre, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, le dijeron previamente a EW que ya habían planeado "tramas para todos los personajes originales" del programa, incluido Segel.

"Ahora es solo una cuestión de analizarlos y esperar que las personas estén disponibles y quieran hacerlo cuando sea el momento adecuado para preguntar", dijo Berger. "Pero sí, creemos que es muy divertido, hace que nuestro mundo sea más grande y satisface a los fanáticos en un nivel muy profundo, así que nos encanta hacerlo y tenemos las ideas".

¿Cuál es la trama de HIMYF?

La serie tiene la misma base de HIMYM y se ubica en el mismo universo narrativo, en donde Sophie (Duff), le cuenta a su hijo todos los sucesos que lo llevaron a conocer a su padre. La serie está disponible en Star+.