La serie derivada de How i met your Mother tiene fecha de estreno de para sus nuevos capítulos. Conoce los detalles a continuación.

How i Met Your Father revela la fecha de estreno de su segunda temporada

How I Met Your Father, la nueva comedia de Hulu protagonizada por Hilary Duff, llegó a la pantalla a comienzo del 2022 con su primera temporada, la cual presentó a los nuevos personajes y además, mostró el regreso de una de las queridas protagonista de How i Met Your Mother, en donde reveló detalles sobre la historia original.

La serie fue renovada para una segunda temporada la cual continuará la historia de Sophie y sus amigos, y en donde los fans tendrán nuevos detalles para descubrir quién es el padre de su hijo. Luego de una larga pausa, la producción finalmente reveló cuándo regresará la serie a la pantalla.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de HIMYF?

La serie estrenará sus nuevos capítulos el próximo 24 de enero.

¿De qué trata How I Met Your Father?

HIMYF tiene lugar en un futuro cercano, ya que Sophie (Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. El recuento "nos catapulta de regreso al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos muy unido - Jesse (Lowell), Valentina (Raisa), Charlie (Ainsley), Ellen (Tran) y Sid (Sharma) - están en el en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas", señala la sinopsis.

La primera entrega presentó el regreso de Cobbie Smulders como Robin Schetbasy, en donde tiene una profunda conversación el McLaren’s junto a la protagonista de la nueva historia, que está ambientada en el universo de How i met Your Mother, pero no es un spin-off o reboot.