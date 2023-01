La segunda temporada de How I Met Your Father está por llegar, por lo que muchos se preguntan si en los nuevos capítulos se producirá el esperado regreso de alguno de los protagonistas de la serie original How i Met Your Mother, como ocurrió con la primera entrega.

Sobre esto, uno de los protagonistas de la historia original, expresó su opinión acerca de futuras apariciones en la serie protagonizada por Hilary Duff.

¿Qué personaje de HIMYM estará en el spin-off?

En una nueva entrevista, Josh Radnor, analizó la posibilidad de volver a interpretar al querido Ted Mosby, personaje que caracterizó durante las 9 exitosas temporadas de la comedia de CBS.

“Tuve un intercambio de correo electrónico muy dulce con Hilary Duff”, dijo Radnor a Newsweek. “Fuimos de ida y vuelta sobre ser el 'yo' en How I Met Your Father Ha dicho públicamente [que] le encantaría tenerme, así que no rechazaría una invitación”.

Como amabas series ocurren en el mismo espacio temporal, es muy posible que otros de los protagonistas de la comedia original también participen en la produción.

¿Qué personaje de la serie original apareció en la primera temporada de HIMYF?

En el décimo capítulo de la temporada, Sophie (Duff) va al bar MacLaren’s, lugar de encuentro de los cinco protagonistas de HIMYM y se encuentra con la estrella adolescente del pop canadiense y una de las periodistas más destacadas de Nueva York, Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), con quien tiene una pequeña conversación.

El personaje de Duff le confiesa que es fan de su programa y de las entrevistas que realiza, mientras que Scherbatsky le agradece a su admiradora. Ambas rápidamente se ponen a conversar en donde Sophie le confiesa que está pasando por un momento complicado debido al amor.

Este regresó no ha sido el único que ha ocurrido en la serie, recordemos que en el penúltimo capítulo Kyle Maclachlan quien interpretó a "El Capitán", exmarido de Zoey (Jennifer Morrison) y jefe de Lily (Alysson Hannigan), y Becky (Laura Bell Bundy), quien fue la co-presentadora de Metro News 1 junto con Robin (Cobie Smulders) e hizo el popular comercial "Boats, boats, boats", estuvieron presentes en la producción, además de Carl el cantinero y dueño de McLarens.