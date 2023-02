Una excelente noticia recibieron los fans de la serie de Neil Patrick Harris, Desparejados, ya que luego de la cancelación por parte de Netflix tras solo una temporada, otra cadena eligió a la producción para una nueva entrega.

Showtime salvó a la serie entregando una nueva temporada, la cual aseguran será más vanguardista que la primera.

La serie de comedia fue creada por Darren Star (Creador de Sex and the City, Melrose Place y Emily in Paris) y Jeffrey Richman (Productor de Modern Family y Rules of Engagement), y llegó por primera vez al streaming el año 2022 con sus primeros 8 capítulos.

¿Cuál es la trama de Uncoupled?

La serie protagonizada por Neil Patrick Harris cuenta la historia de Michael Lawson, un hombre que asegura tener una vida perfecta, hasta que, sin esperarlo, su pareja de casi dos décadas lo deja. Lawson tiene que reinventarse y buscar la manera de seguir adelante sin la persona con la cual pensaba envejecería a su lado.

La sinopsis oficial señala: "Michael pensó que su vida era perfecta hasta que su pareja lo tomó por sorpresa al salir por la puerta después de 17 años. De la noche a la mañana, Michael tiene que enfrentarse a dos pesadillas: perder a lo que creía que era su alma gemela y, de repente, encontrarse como un hombre gay soltero de cuarenta y tantos años en la ciudad de Nueva York”.

La primera temporada finalizó con Colin regresando a donde Michael y revelándole que cometió un "gran error", dejando claro sus intenciones de retomar su relación luego del brutal quiebre.

