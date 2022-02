How I Met Your Father | ¿Cuándo se estrena en Lationamérica y dónde ver por streaming?

“How I Met Your Father” se trata de una nueva comedia que se estrenará en Latinoamérica este 20222. La nueva entrega será un spinoff de How I Met Your Mother, recordada producción de la cadena CBS de 2005 que contó con nueve temporadas y 208 episodios.

Aunque la nueva serie no tendrá relación alguna con la original, si tendrá la misma lógica y compartirá algunos detalles.

La comedia contará con 10 episodios los cuales serán protagonizados por Hilary Duff, actriz que participó en películas como La nueva cenicienta (2004), El hombre perfecto (2005) y Agente Cody Banks (2003).

En el reparto están Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma. Además sumará las participaciones especiales de Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes y Josh Peck.

La historia está escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Barger, se llevará a acabo en un futuro cercano, donde Sophie (Hilary Duff) le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre.

Una historia que nos catapulta de regreso al año 2021, donde Sophie y su muy unido grupo de amigos están en medio de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

¿Dónde puedo ver “How I Met Your Father”?

“How I Met Your Father” estrenará sus primeros dos episodios el 9 de marzo en el servicio de streaming Star+.

La serie tendrá un total de 10 episodios donde a partir del tercero se estrenará uno nuevo cada semana.