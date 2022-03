El final de la primera temporada de HIMYF dejó grandes sorpresas para los fans de la serie original. La nota contiene spoilers, si aún no te has puesto al día de ambas series te recomendamos no seguir leyendo.

How I Met Your Father | ¿Qué personajes de HIMYM aparecen en el spin off?

El esperado spin off de How I Met Your Mother, How i Met Your Father, finalmente llegó a la pantalla este 2022 gracias a Hulu, en donde la nueva ficción protagonizada por Hilary Duff, sigue la misma premisa que la serie original.

Duff interpreta a Sophie, quien en su versión futura es caracterizada porKim Catrall, y la serie retrata como ella le cuenta a su hijo los sucesos que la llevaron a conocer a su padre. Sin embargo, la nueva producción cuenta con dos grandes diferencias de la versión original.

La primera es que los televidentes ya saben que Sophie conoció al padre de su hijo en la primera temporada, otro punto que las diferencia es que mientras Bob Saget, solo prestaba la voz a Ted del futuro, Kim Catrall aparece en pantalla, a quien no vemos es a su hijo, por lo que la estrella de Sex and the City le habla directamente a la cámara.

A pesar de estas diferencias, hay una gran similitud que acaba de unir a ambas series, ya que actores que participaron en How I Met Your Mother repitieron sus roles en el spin off.

¿Qué personajes de How i met your Mother aparecen en How i met your father ?

El penúltimo capítulo de la serie reveló la llegada de dos personajes que fueron parte de la serie OG. Sin embargo, la escena en la que participaron no fue algo que los fans habían anticipado.

Kyle Maclachlan quien interpretó a "El Capitán", ex marido de Zoey (Jennifer Morrison) y jefe de Lily (Alysson Hannigan), y Becky (Laura Bell Bundy), quien fue la co-presentadora de Metro News 1 junto con Robin (Cobie Smulders) e hizo el popular comercial "Boats,boats,boats", estuvieron presentes en la producción.

La pareja, quien comenzó su relación en la novena temporada de HIMYM, terminó abruptamente en la nueva serie luego de que Becky sorprendiera a "El Capitán" engañándola con otra mujer.

La traición fue recordada por Sophie del futuro, quien no llega a revelarle a su hijo cómo la pareja se relaciona con su propia historia de amor. “Este asunto será importante más adelante”, le asegura.

Pero eso no es todo ya que el final de temporada reveló el regreso más grande y más esperado por los fans. Una de las integrantes de la banda se hizo presente.

La estrella adolescente del pop canadiense y una de las periodistas más destacadas de Nueva York, Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), se encuentra con Sophie (Duff) en el bar MacLaren's. Mientras que Carl, el cantinero también tiene una breve aparición.

Pero eso no es todo, ya que mientras ambas conversan, Robin le dice algo que los fans pueden conectar con el final de HIMYM.

“No pierdas el tiempo teniendo miedo”, le dice. “El miedo puede hacer que huyas de cosas que podrían ser buenas, ¡incluso geniales! Cosas que se supone que son parte de tu historia... He estado casada, he estado soltera, he sido todo lo demás, y las únicas decisiones que lamento haber tomado son las que tomé por miedo”.

Esto es un guiño a la escena eliminada del final de la serie original, en donde Robin se encuentra con Ted y le confiesa que se arrepiente de cómo terminó su historia. Recordemos que la también conocida como Robin Sparkles se divorció de Barney y se alejó del grupo, debido a que no solo le recordaba a lo que perdió, si no a lo que pudo tener (junto a Ted).