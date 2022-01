El narrador de How I Met Your Mother falleció el pasado 9 de enero a los 65 años.

How i Met Your Father | Estreno de nueva serie realiza homenaje a Bob Saget

How I Met Your Father, acaba de llegar a la pantalla gracias a Hulu, con sus primeros capítulos y en su debut, la producción del spin-off de How I Met Your Motherdecidió hacerle un homenaje al narrador de la serie original, Bob Saget, quien falleció el pasado 9 de enero a los 65 años.

En la serie protagonizada por Hilary Duff, Kim Catrall es quien toma el lugar de la versión adulta de Sophie (Duff), así como lo hacía Saget dándole la voz a la versión del presente de Ted Mosby (Josh Radnor). Al terminar el primer capítulo aparece una tarjeta en honor al difunto actor, quien saltó a la fama internacional al protagonizar la serie "Full House".

El reconocido actor norteamericano que logró fama internacional por su papel de Danny Tanner en la comedia de los 90 "Full House", falleció este domingo en un hotel de Orlando, Florida, a los 65 años.

Según informa Variety, el deceso se produjo en el hotel Ritz Carlton, en donde poco después de las 4 de la tarde, oficiales de la policía respondieron a una llamada que indicaba a un hombre inconsciente en el lugar. El intérprete fue declarado muerto en el lugar.

Tras conocerse la noticia, el protagonista de How I Met Your Mother, Josh Radnor describiendo a Saget como el ”hombre más amable, encantador, divertido y solidario. La persona más fácil de estar cerca. Un mensch entre mensches”.

"Hay personas que dejan la tierra y te atormentan todas las cosas que no les dijiste, todo el amor que no fue expresado", continuó la declaración de Radnor. “Afortunadamente ese no fue el caso con Bob. Nos adorábamos y nos decíamos. Estoy infinitamente agradecido de que HIMYM haya traído a Bob Saget a mi vida. Oiré su voz en mi cabeza por el resto de mis días”.

Revisa a continuación el homenaje de How i Met Your Father a Bob Saget

"En memoria de Bob Saget'' se lee en la imagen anterior a los créditos del spin-off de How i met your mother, en donde se refieren al fallecimiento del narrador de la serie original.