How I Met Your Father | Spin-off de HIMYM marca la primera gran diferencia: Ya revelaron la identidad del padre

How I Met Your Father, acaba de llegar a la pantalla gracias a Hulu, con sus primeros capítulos y ya en su debut acaba de marca la primera y más importante diferencia con la serie que la antecede "How I Met Your Mother". La serie protagonizada por Hilary Duff revela en su primer capítulo quién es el padre del hijo de Sophie.

Mientras que el gran giro del piloto de "Cómo conocí a tu madre" fue que Ted luego de contar cómo logró salir con Robin en un cita, revela que esa historia tiene relación en cómo conoció a la "tía Robin", eliminándola como la madre de los menores y dando a entender que la historia se extendería.

En How i Met Your Father es distinto, ya que al final del estreno, Sophie (Hilary Duff), revela que en ese punto ya conoció al padre de sus hijo, dejando como candidatos a Jesse (Chris Lowell), conductor de Uber, Ian (Daniel Augustin), la cita de Tinder, o Charlie (Tom Ainsley), el nuevo novio de Valentina.

Pero eso no es todo, ya que en el año 2050, Sophie, ahora interpretada por Kim Cattrall, ya no tiene una relación sentimental con el papá de su bebé.

“Cómo conocí a tu madre se trataba de un viaje para que Ted conociera a esta mujer. Este programa es más un viaje para descubrir dónde encajan todos estos hombres en la vida de [Sophie]”, dijo a TVLine el co-creador de la serie, Isaac Aptaker.

“Realmente se convierte más en una historia de madurez para ella como mujer. Gran parte de encontrar a tu persona tiene que ver con el tiempo y quién eres en un momento dado, y Sophie realmente tiene mucho que hacer como persona antes de estar lista para terminar con el padre”.

La cocreadora Elizabeth Berger agregó: “Una de las cosas realmente geniales de este dispositivo es que habrá estos pequeños e inesperados momentos e intercambios con nuestros muchachos, donde de repente has estado viendo uno. chico, y luego, de repente, hay una conversación y alguien más se enfoca de una manera realmente sorprendente y emocionante".

Los creadores además se refirieron a otro cambio en la serie, Kim Catrall aparece en pantalla a diferencia de Bob Saget. “Eso estaba integrado en el ADN del programa”, dice Berger. “Siempre fue la intención… y, sinceramente, una vez que elegimos a Kim Cattrall, nos hizo duplicar esa decisión, porque no puedes tener a Kim Cattrall y no mostrarla. Sería un desperdicio".

Revisa el tráiler a continuación.