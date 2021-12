How I Met Your Mother | Revisa cuáles son los capítulos de navidad de la serie y dónde verlos online

How I Met Your Mother es una de las series de comedia más exitosas de las últimas décadas, la historia sobre Ted Mosby y sus amigos Marshall, Lily, Robin y Barney cautivaron a miles de fanáticos alrededor de todo el mundo. Y como la mayoría de las series, HIMYM no podía quedar atrás con los capítulos especiales navideños.

A lo largo de las 9 temporadas de la serie, la ficción presentó distintos especiales destinados a las festividades. En total fueron 7 capítulos destinados a la navidad.

A diferencia de algunas comedias de situación que presentan un especial navideño de diciembre todos los años, How I Met Your Mother comenzó con un patrón que presentaba un episodio navideño cada dos temporadas. Eso cambió en la temporada 6, comenzando un período de temporadas de tres años con episodios consecutivos ambientados en Navidad. Si bien cada especial de Navidad presentaba una narrativa conmovedora, el episodio de Navidad de la temporada 6 también inició la tendencia de sumergirse más profundamente en la vida de los personajes al revelar historias más serias, como por ejemplo la condición médica de Robin o el compromiso de Barney.

A continuación, te mostramos un listado de los capítulos navideños de How i Met Your Mother y en dónde puedes verlo.

¿Dónde ver los episodios navideños de How I Met Your Mother y cuáles son?

Las 9 temporadas de How i mey your mother están disponible en el servicio de streaming Amazon Prime Video.

Episodios navideños de HIMYM

Temporada 2, episodio 11, "Cómo Lily robó la Navidad"

El primer episodio de navidad de la serie ocurrió en la temporada dos. El capítulo gira en torno a la primera navidad que volverá a pasar juntos el grupo tras el regreso de Lily, sin embargo, todo cambia cuando la prometida de Marshall encuentra un mensaje de Ted en la grabadora en donde el la ofende. Tras esto, ambos personajes tienen una fuerte discusión que termina con Ted pasando la navidad lejos de sus amigos.

Temporada 4, episodio 11, "Little Minnesota"

Robin siente nostalgia porque no está en Canadá durante la temporada navideña. Para hacerla sentir mejor, Marshall se ofrece a llevarla al Walleye Saloon, un bar con temática de Minnesota que visita cuando extraña su ciudad natal, sin embargo, Robin se adapta muy bien con los parroquianos del recinto, lo que crea molestia en Marshall quien cree que está perdiendo su bar. Mientras tanto, Lily y Ted tratan de alejar a su hermana Heather de Barney.

Temporada 6, episodio 12, "Falso positivo"

Lily y Marshall creen que están esperando a su primer hijo, sin embargo, todo fue una falsa alarma, lo que hace que todo el grupo comience a replantea sus vidas.

Temporada 7, episodio 12, "Sinfonía de iluminación"

"Symphony of Illumination" es uno de los episodios más emotivos de la serie. Robin recibe una llamada inesperada del doctor y se entera de un hecho que la afecta profundamente.

Temporada 8, episodio 10, "La corrección excesiva"

"The Over-Correction" comienza una historia específica que ocurre en un lapso de tres episodios durante la temporada navideña. Robin se frustra cada vez más cuando Barney comienza a salir con Patrice, su amable compañera de trabajo. Para exponer a Barney, decide robar el Playbook de su casa, sin embargo, no puede escapar pidiendo ayuda a Ted.

Temporada 8, episodios 11 y 12, "La página final"

"The Final Page", es el episodio navideño de la octava temporada. Robin aún sigue agobiada por la relación entre Patrice y Barney, sin embargo, el empleado de Goliath National Bank tiene una sorpresa para ella que cambia el futuro de la serie.