How i met Your Father ya tiene al elenco principal: Revisa la primera imagen del Spin-off de HIMYM

El spin-off de la exitosa serie How i Met Your Mother ya encontró a su elenco protagónico. How i met your Father acaba de compartir la primera foto de los actores principales encabezados por la estrella de Lizzie MGuire, Hilary Duff.

La serie de Hulu ha elegido a Brandon Micheal Hall para un papel recurrente. El proyecto reunirá a Hall con el ex coprotagonista de God Friended Me, Suraj Sharma, quien fue anunciado previamente como parte de la serie.

HIMYF tiene lugar en un futuro cercano, ya que Sophie (interpretada por Hilary Duff de Younger) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Hall está listo para interpretar a Ian, quien hace match con Sophie y se conocen por primera vez en el piloto de la serie. ¿Será él, el Robin de Sophie?.

Mientras tanto, Sharma fue elegida a principios de este mes como el dueño de un bar, Sid, compañero de cuarto y mejor amigo de Jesse.

Hall aparece junto a Sharma en las primeras fotos del elenco de HIMYF, que aparecieron en Instagram el jueves por la noche. La toma de grupo inicial también muestra a Duff, Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley y Tien Tran. La directora de HIMYF Pam Fryman y los creadores de la serie Isaac Aptaker y Elizabeth Berger también aparecen en el registro.

Además de Fryman, quien dirigió todos menos 12 de los 208 episodios de HIMYM, los creadores de series originales Carter Bays y Craig Thomas están a bordo como productores ejecutivos. La temporada 1 constará de 10 episodios.

La serie original se emitió durante 9 temporadas y tuvo como protagonistas a Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alysson Hannigan y Jason Segel.