And Just Like That | Regreso de Sex and The City le rompe el corazón a los fans al matar a uno de sus protagonistas

La exitosa serie de televisión Sex and the City acaba de volver con una nueva temporada que lleva por nombre "And Just Like That", para alegría de los fans de la icónica serie de los 90s, la producción regresa con 10 nuevos capítulos que revelan cómo está la vida de Carrie, Charlotte y Miranda en la actualidad.

Sin embargo, el estreno dejó a los fans de la serie impactados y devastados debido a una inesperada pérdida.

Muchos seguidores de la ficción predijeron que Samantha podría ser el personaje que tendría un trágico final en la trama debido a que Kim Catrall decidió no participar del revival. Pero los fans de la divertida y recordada publicista pueden estar tranquilos ya que Jones simplemente se fue a vivir a Inglaterra.

SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI NO HAS VISTO EL REGRESO DE LA SERIE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Quien fallece en la nueva entrega de manera totalmente inesperada y destrozando el corazón de todos los fans es Mr. Big (Chris North), el gran amor de Carrie (Sarah Jessica Parker) fallece al final del primer capítulo producto de un infarto fulminante.

Carrie destrozada encuentra a su esposo tirado en el suelo luego de asistir al concierto de piano de Lily, la hija mayor de Charlotte.

En el segundo capítulo, una afectada Carrie debe planear el funeral de su amado, junto a sus amigas, quienes también están devastadas por la perdida de Mr- Big. Todos los personajes tratan de apoyar a Carrie en estos momentos, pero no saben cómo.

Samantha, quien está distanciada de sus amigas, envía un hermoso vignette de flores, rompiendo el hielo entre las amigas. El funeral se lleva a cabo con fotos de Big durante su vida y emotivas palabras de todos sus seres queridos.