Sex and the City | ¿Por qué el revival de la serie se llama And Just Like That?

No queda nada para el estreno del revival de Sex and The City, la exitosa serie regresa a la pantalla el 9 diciembre en HBO Max, con Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon y Kristen Davis, retomando sus roles como Carrie, Miranda y Charlotte.

Kim Catrall no estará presente en la serie. Sin embargo, a pesar de la gran ausencia que significa la falta de Samatha en la producción, nuevos rostros debutarán en la pantalla.

Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson (que falleció en septiembre) y Evan Handler también regresarán

Al elenco se suman Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman, aunque aún no se sabe qué papel tendrán en la ficción.

“Mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en su 30 a la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50”, señala la sinopsis oficial.

¿Por qué el revival de Sexi and the City se llama And Just Like That?

Cuando se lanzó el primer teaser de SATC se confirmó que la serie se llamaría And Just Like That, la frase típica de Carrie cuando narra algo significativo en su vida.

“And Just Like That... a New Chapter in Sex and the City”, señala el tráiler oficial.