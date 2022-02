And Just Like That 2 | ¿Estará Kim Catrall en la segunda temporada del regreso de Sex and The City?

And Just Like That, el regreso de Sex and the City acaba de finalizar su primera temporada, la cual trajo varias sorpresas y una importante ausencia. A pesar de que las protagonistas de la serie original Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon y Kristen Davis, retoman sus roles como Carrie, Miranda y Charlotte, Kim Catrall (Samantha Jones) decidió no participar en la ficción.

A pesar de no aparecer físicamente, el personaje ha sido nombrado por el resto de las protagonistas y además se ha comunicado con ellas a través de mensajes. En el capítulo final estrenado este jueves en HBO Max, el icónico personaje se comunica con mensajes de texto con Carrie, con quien acuerda ir a tomarse unos tragos ahora que la escritora se encuentra en París.

Recordemos que el regresó de la serie explicó que Samantha decidió ir a vivir a Londres y cortó comunicación con sus amigas luego de que Carrie la despidiera como publicista.

La serie contó con 6 temporadas al aire durante su emisión original, a la que se le suman dos películas en donde Kim Catrall participó, sin embargo, hubo un tercer filme que estaba planeado pero la actriz decidió no ser parte si es que algún día se llevaba a cabo.

En una entrevista con Piers Morgan el año 2017, Catrall nuevamente respondió a los rumores, señalando que ella jamás puso demanda para participar. "No para mí. Eso fue parte de cumplir 60. Ese fue un momento muy claro de, ¿cuántos años me quedan y qué quiero hacer con ellos? ¿Qué no he hecho? Siento que el programa fue el mejor cuando fue la serie y la ventaja fueron las dos películas".

"La respuesta fue simplemente gracias, pero no, estoy bien", dijo. "No se trata de más dinero. No se trata de más escenas. No se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de una decisión clara, una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro. Es una gran parte. Yo lo jugué más allá de la línea de meta y algo más, y me encantó".

¿Regresará Kim Catrall a la segunda temporada de And Just Like That?

Tras lo ocurrido en el último capítulo de la primera temporada, muchos seguidores se preguntaron si quizás era una ventana para el regreso del querido personaje. Sin embargo, en conversación con Variety, el director de la serie Michael Patrick King, derrumbó las ilusiones de los fans señalando: “Al igual que no se pensó que Kim alguna vez participaría en And Just Like That, porque ella dijo lo que había dicho”.

“Le tomas la palabra a la gente. No tengo expectativas realistas de que Kim Cattrall vuelva a aparecer”, expresó.