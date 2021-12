And Just Like That | Samantha marca presencia en el nuevo capítulo: ¿Podrá Kim Catrall regresar a la serie?

Uno de los estrenos más esperados por los fans de Sex and the City, fue la nueva serie "And Just Like That", que marca el regreso de las queridas protagonistas y entrega una nueva mirada a la vida de Miranda, Carrie y Charlotte en el presente, a más de 15 años desde el final de la serie.

Sin embargo, el retorno a la pantalla no fue alegría y comedia como muchos esperaban, ya que el estreno inmediatamente le rompe el corazón a los fans. [SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI NO HAS VISTO LA SERIE AND JUST LIKE THAT TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO]

La inesperada muerte de Mister Big destrozó a los fanáticos de la ficción, quienes jamás imaginaron que el protagonista masculino tendría un final tan trágico. Mientras que otro hecho que lastimó a los fans fue la ausencia de Samantha (Kim Catrall) y cómo fue explicada. La icónica publicista se fue a vivir a Londres y se alejó de sus amigas. El cuarto capítulo también marcó una triste partida, Stanford Blatch personaje de Willie Garson (Quien falleció en septiembre de 2021), se muda a Japón, para representar a una estrella de Tik Tok y le pide el divorcio a su esposo Anthony.

En el quinto capítulo de la serie nuevamente se nombra a Samantha, quien se hace presente a través de mensajes de textos con Carrie (Sarah Jessica Parker). Recordemos que durante los primeros episodios las protagonistas revelaron que Samantha ya no responde a sus mensajes y no contesta cuando intenta llamarla. Situación que cambia en el nuevo capítulo luego de que Carrie le enviara un mensaje contándole lo que a pasado y recordándole una divertida historia a lo que Jones responde "una de mis mejores horas", mientras que una sorprendida Carrie le escribe "te extraño". Sin embargo, a pesar de ver que Samantha está escribiendo, no hay respuesta.

Kim Catrall desistió de unirse a la nueva serie y como señaló en una entrevista con Pierse Morgan, ya dejó al personaje atrás. La actriz volverá prontamente a la pantalla gracias al spin off de How i Met Your Mother.