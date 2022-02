And Just Like That | ¿Por qué Aidan no apareció en la serie después de que el actor anunció su regreso?

And Just Like That, el regreso de Sex and The City acaba de terminar sus transmisiones en HBO Max y a pesar de que tuvo muchas sorpresas, hubo una que llamó la atención de los fans respecto a un querido personaje que aseguró que estaría en el revival, sin embargo, no apareció.

John Corbett, el actor que interpretó a Aidan Shaw, el interés amoroso de Carrie le aseguró al New York Post en abril que aparecería en la serie, pero como todos ya sabemos, eso no ocurrió.

"Voy a hacer el programa. Creo que podría estar en bastantes episodios", fueron las declaraciones de Corbett en ese momento.

El actor debutó en Sex and the City durante la tercera temporada en donde interpretó al fabricante de muebles que le roba el corazón a Carrie (Sarah Jessica Parker) y estuvo presente hasta la sexta temporada. También apareció en la película Sex and the City 2, por lo que los fans esperaban algún vistazo del personaje durante los 10 capítulos del revival.

¿Por qué Aidan no apareció en And Just Liket That?

La escritora de Just Like That, Julie Rottenberg le señaló a TVLine que el regreso de Aidan en realidad "nunca estuvo en proceso. Esa fue una de esas historias que salió, y HBO nunca lo confirmó. Creo que su política era que no podían seguir confirmando o negando cada teoría aleatoria que se descartaba. Pero no, eso nunca estuvo en el plan”.

Luego agregó: “Amamos a John y amamos a Aidan. Simplemente no estaba en el guión”, expresó.

La serie se encuentra disponible en HBO Max.