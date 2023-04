El regreso de Sex and the City está cada vez más cerca. Conoce los detalles a continuación.

¡Aiden regresa! And Just Like That 2 revela su fecha de estreno y anuncia grandes sorpresas

Finalmente, y tras una larga espera, los fans de Sex and the City están cada vez más cerca de poder disfrutar de la segunda temporada de And Just Like That en HBO Max, luego de que el streaming anunció este miércoles cuando regresará la producción a la plataforma con sus nuevos capítulos.

Pero eso no es todo, ya que HBO Max también estrenó un teaser de lo que pasará en esta nueva temporada. Por un lado, Miranda (Cynthia Nixon), quiere llevar su relación con Che (Sara Ramírez) al siguiente nivel, mientras que Charlotte (Kristin Davis) se debe enfrentar a la adolescencia de su hija.

Carrie (Sarah Jessica Parker) continúa intentando superar la muerte de su gran amor Mr. Big, quien falleció a comienzos de la primera temporada y ha comenzado a salir con distintos hombres para poder salir adelante del complejo momento que está viviendo.

Sin embargo, el tráiler le reveló a los fans una inesperada sorpresa, ya que en los minutos finales aparece Aidan Shaw, interpretado por John Corbett, el ex novio de Carrie de Sex and the City, quien aparecerá en múltiples episodios.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada?

Los nuevos capítulos de la serie llegarán en junio en la plataforma de HBO Max. Revisa el avance a continuación.

Cambios en la primera temporada

Uno de los grandes cambios que tuvo la nueva serie fue la ausencia de Samantha (Kim Catrall), quien no quiso repetir su papel en la ficción. En la serie Samantha se va a vivir a otro país y la relación con sus amigas está distanciada luego de que Carrie la despidió como su editora.

A esto se sumó la salida de Chris North, el actor que interpretó a Mister Big. El esposo y gran amor de Carrie, fallece en el primer capítulo de la nueva historia.

Una inesperada noticia vivieron los fans de la serie cuando se anunció el fallecimiento de Willie Garson, el actor que interpretó a Standford Blanch, debido a un cáncer que lo aquejaba. Para despedir al personaje, la serie reveló que Standford le pide el divorcio a su esposo Anthony (Mario Cantone) y se muda del país para ser el manager de una estrella en ascenso en Tokio.