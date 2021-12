And Just Like That | Así fue la emotiva despedida del revival de Sex and the City a Willie Garson

El renacimiento de Sex and the City "And Just Like That" se estrenó en la pantalla hace algunas semanas en donde revelaron en qué se encontraba el presente de los queridos personajes.

El actor Willie Garson, quien interpretaba a Standford Blatch, falleció en septiembre tras una larga batalla contra el cáncer pancreático, por lo que muchos fans se preguntaban cómo sería la despedida de la serie del personaje y en cuántos episodios participó.

El adiós del personaje se vio en pantalla finalmente en el cuarto capítulo de la serie, el cual terminó con la frese "En memoria de nuestro querido Willie Garson".

El actor participó en los tres primeros episodios del revival, sin embargo, su complejo estado de salud hizo imposible que pudiera continuar con las grabaciones. En el debut de la serie de HBO Max, Standford aparece junto a su esposo asistiendo al concierto de Lily, en el siguiente capítulo está presente apoyando a Carrie, su mejor amiga, tras su devastadora perdida, lo que continua en el tercer capítulo.

En el cuarto episodio su personaje no aparece, pero deja una carta a Carrie (Sarah Jessica Parker) para explicar el porqué de su ausencia. "Querida Carrie: Para cuando leas esto, estaré en Tokio”, comenzaba la nota. "No podría decírtelo, no sin llorar. Y ya has llorado suficiente”, en alusión a la muerte de John" Big "Preston (Chris Noth).

El showrunner de la serie Michael Patrick King, habló con TVLINE acerca del abrupto final del querido personaje, confirmando que Garson estaba presupuestado para participar en la temporada completa. "En cuanto a la mudanza de Stanford a Tokio, “tuvimos que poner un parche para explicar su ausencia”, explica King. "Así que traté de hacer el hielo más ligero y delgado para simplemente patinar". Stanford, que trabaja como administrador de talentos para las estrellas de TikTok, “ya estaba en las historias”, agrega. "Le pedimos que se fuera a Japón".

La escritora Julie Rottenberg, reveló al medio “Pensamos que podríamos tener más tiempo, y no lo hicimos, y esa es la definición de realidad que se interpone en el camino de los planes. Sé que le hubiera gustado haber terminado más del trabajo, y fue tan agresivo y sucedió tan rápido". De hecho, King revela que "hubo una hermosa última escena que iba a ser entre Carrie y Stanford y que él no estaba lo suficientemente bien como para hacer, lo que explica un poco más".