And Just Like That | ¿Cómo explica la ausencia de Samantha el regreso de Sex and the City?

La exitosa serie de televisión Sex and the City acaba de volver con una nueva temporada que lleva por nombre "And Just Like That", sin embargo, a pesar de que casi todos los rostros de la producción original regresaron, hubo una gran ausencia en el estreno.

Kim Catrall, quien interpretó a Samantha Jones durante las 6 temporadas de la serie, además de las dos películas estrenadas el 2007 y 2010, no retomó su icónico papel para esta nueva etapa de SATC.

La actriz señaló en diversas entrevistas que su papel como la recordada Samantha estaba cerrado y no tiene planes de volver a retomarlo.

En el estreno de And Just Like That se explica qué pasó con el importante personaje, que entretuvo durante años a la audiencia con su irreverencia y espontaneidad.

SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI NO HAS VISTO AÚN LA NUEVA TEMPORADA DE SEX AND THE CITY, AND JUST LIKE THAT, TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

En el estreno se ve como Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) se reúnen para almorzar y hablar de sus vidas, sin embargo, la ausencia de Samantha es notoria, por lo que inmediatamente explican que paso con ella.

La exitosa publicista tuvo una oferta de trabajo en Londres, Inglaterra, la cual aceptó, por lo que ya no está presente con el grupo, sin embargo, Carrie explica que el distanciamiento físico no es solamente lo que separó al grupo.

Conversando con Miranda, Carrie explica que nunca esperó distanciarse de Samantha de la manera en que ocurrió. La icono de la moda despidió a Samantha como su publicista, lo que produjo un quiebre en su relación y ya no mantienen contacto.

Charlotte, Miranda y Carrie no han podido comunicarse con ella, ya que no les responde las llamadas ni los mensajes, sin embargo, en el segundo episodio de la trama, el personaje de Kim Catrall marca presencia en un hecho que dejó a todos los fans impactados.

La serie está disponible en HBO Max con sus dos primeros capítulos, posterior a eso se irán estrenando uno por semana todos los jueves hasta el 3 de febrero del 2022.