Kim Cattrall revela "desgarradora" razón sobre por qué dijo NO a la tercera película y a la serie secuela de Sex and the City

Sin duda una de las pérdidas más lamentables que tuvo ...And Just Like That, la serie secuela de Sex and the City, fue la de Samantha Jones. Esto porque la actriz Kim Catrall simplemente decidió restarse de esa producción que estrenó HBO este año, así como también de una tercera película de la franquicia.

Todos los intentos de Warner Bros. Para levar adelante una nueva película quedaron en nada por allá en 2017, cuando la actriz se enteró del arco en la historia que le iban a dar a Samantha.

Eso fue lo que la obligó, por convicciones personales, a restarse de la producción, muy desactivada por el giro que tendría su personaje.

¿Por qué Samantha no volvió para la tercera Sex and the City?

La razón la expuso en Variety, donde explicó los verdaderos argumentos que la llevaron a alejarse del personaje más popular de su carrera y que se erigió como ícono sexual a fines de los 90's y principios del siglo XXI.

De acuerdo con la actriz de 65 años, una de las aristas que sería abordada con Samantha giraba en torno a fotografías de penes que le enviaba el hijo menor de edad de Miranda (Cynthia Nixon), Brady.

"Es desgarrador", sostuvo Cattrall. "Es de una gran sabiduría saber cuándo es suficiente".

Y añadió que "nunca me pidieron que fuera parte del reboot. Dejé en claro mis sentimientos después de la posible tercera película, así que me enteré como todos los demás (del regreso de la serie)".

Además, sobre la posibilidad de que retorne a la franquicia, Cattrall recalcó que "de todos modos nunca sucedería. Así que nadie tiene que preocuparse por eso".

Además, es conocido el desprecio público que le hizo la protagonista Sarah Jessica Parker y ella tiene su orgullo también.

Aunqu, por otro lado, consultada por su sienta que Jones es parte de ella, Cattrall recalcó que "oh sí. Porque partes de ella están conmigo. La interpreté y la amé. En última instancia, me sentí una protectora de ella. Me sentí así con Rhoda en ‘The Mary Tyler Moore Show’. La amé mucho".