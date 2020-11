"The Crown": ¿Por qué Netflix puso advertencias antes de los capítulos dedicados a Lady Di?

Netflix se está lanzando para estrenar la nueva temporada de la serie sobre la realeza británica "The Crown", en la que uno de los principales atractivos es el retrato de una joven Diana Spencer y los conflictos que enfrentó al sumarse a la familiar del Príncipe Carlos.

En la producción del servicio de streaming, Lady Di será interpretada por la actriz Emma Corrin, quien ha logrado una impresionante caracterización de la princesa en sus primeros años.

Así se retratarán los momentos en que llegó a conocer a Carlos y los inconvenientes que se detonaron después, las primeras dificultades que tuvo con la exposición pública, sus arranques artísticos y las giras al extranjero que tuvo que emprender.

Entre los temas a abordar está la bulimia que la Princesa Diana manifestó apenas una semana después de que se comprometió con Carlos y que le tomó más de una década superar.

Lady Di en sus primero años al interior de la realeza británica, parte de lo que será retratado en "The Crown".

Se trata de un trastorno alimentario por el que un individuo tiene episodios regulares de comer una gran cantidad de alimento (atracones), momentos en que siente una pérdida de control la ingesta de comida.

Luego, la persona utiliza múltiples formas, como el vómito o el consumo de laxantes, para de alguna manera purgarse y así evitar el aumento de peso.

En el caso de Diana, la alteración de su salud se potenció por el asedio mediático y el descubrimiento que hizo sobre la infidelidad de Carlos con Camilla Parker Bowles. Pero todo se detonó por un comentario de su misma pareja.

Según las declaraciones de Spencer a su biógrafo Andrew Morton, "mi bulimia comenzó la semana después que nos comprometimos. Mi esposo puso su mano en mi cintura y me dijo: ‘estás un poco gordita, ¿verdad?’. Eso desencadenó algo en mí".

Estos detalles están plasmados en el libro de Morton "Diana: Her True Story", que más tarde fue convertido en un documental y que ahora se verá reflejado en la producción de Netflix.

De ahí la advertencia que se hace en cada capítulo dedicado a Diana, partiendo por el tercer capítulo de la segunda temporada, titulado "Cuento de Hadas". Pero también en el sexto y noveno episodio: "Tierra de Nadie" y "Avalancha".

"Este episodio incluye escenas de trastorno alimenticio que podría herir la sensibilidad de algunos espectadores. Se recomienda la discreción del espectador", indica un mensaje en el inicio de cada uno de esos episodios.

Por lo mismo, si alguien reconoce padecer algo similiar, el servicio invita a los espectadores a que pidan ayuda para resolverlo. Además, sugieren visitar "Wanna talk about it", un sitio impulsado por la misma plataforma para abordar temas que tienen que ver con salud mental y bienestar, violencia y abuso sexual, o autolesión y suicidio.

Esta no es la primera vez que Netflix incorpora advertencias sobre sus contenidos, uno de los ejemplos previos más llamativos y populares fue el de "13 Reasons Why", que lidió con temáticas de suicidio y abuso sexual. Pero también están otro títulos como "Violet and Finch", "Athlete A" y "inconceivable", que también invitan a buscar más información sobre los temas complejos que cubren.