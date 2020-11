NatGeo estrenará documental sobre la Reina Isabel coincidiendo con debut de "The Crown"

Cuando se cuentan más de 25.000 días de su reinado y coincidiendo con el debut de la cuarta temporada de "The Crown", el canal de cable National Geographic estrenará un documental que explora material inédito e historias ocultas de la Reina Isabel II, la regenta de la realeza británica.

Se trata de la película "Isabel II en primer plano", un trabajo audiovisual dirigido por el ganador de varios Emmys, Tom Jennings, que promete adentrarse en la vida extremadamente privada de la reina, con foco en momentos cruciales, cuando el lado menos conocido de la Casa de Windsor colisiona con la vida pública de la monarquía.

Según describió Jennings, "tuve acceso exclusivo a archivos mientras daba forma a la historia completa de la reina Isabel II, que está generalmente enfatizada por temas de amor y matrimonio: desde la abdicación y la princesa Margarita hasta la difunta Diana, princesa de Gales, y los príncipes Guillermo y Harry".

"Tengo la esperanza de que cuando los espectadores vean los momentos personales en los que la reina lidera a su pueblo a través de situaciones históricas y de importancia crucial, tengan una clara imagen de la gran cantidad de circunstancias que atravesó la monarca y las tantas luchas que sacudieron su dinastía", añadió.

La Reina Isabel II en una escena en el documental de NatGeo

La película recopila miles de fotografías y cientos de horas de metraje para revelar desde fuentes de información de todo el mundo, como British Movietone, Reuters, la BBC, ITN y ITV; es por eso que se pueden ver registros como:

- Entrevistas inéditas — Ubicadas en las profundidades de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y recientemente digitalizadas, unas entrevistas no utilizadas del libro La Monarquía, de Deborah Hart Strober y Gerald S. Strober, publicado en 2002, se difunden por primera vez en Isabel II en primer plano. Las entrevistas son con amigos, confidentes, secretarios privados y políticos que fueron testigos desde adentro del histórico reinado de la reina Isabel II.

- Audios nunca escuchados — En grabaciones de audio jamás escuchadas de los archivos de

la biógrafa Anne de Courcy, los espectadores podrán escuchar al esposo de la princesa

Margarita, Lord Snowden (Antony Charles Robert Armstrong-Jones), describir su visita el

pueblo minero galés de Aberfan luego de la catástrofe de 1966 que dejó un saldo mortal de

116 niños y 28 adultos.

- Películas caseras nunca vistas — Por primera vez, el público podrá ver la visita de la reina a

Aberfan luego del espantoso desastre, tal como fue filmado por un residente de la zona:

Harry Breeze.

- Transmisiones radiales poco difundidas — De los archivos de la BBC, transmisiones muy

poco difundidas que incluyen el anuncio de la muerte del rey Jorge VI y transmisiones en

vivo de la coronación de la reina Isabel II en 1953.

- Fotografías poco conocidas — De los archivos del periódico Evening Standard, con las

marcas originales hechas con lápiz de cera, antes de ser recortadas para la impresión, esta

colección de fotografías incluye una foto de la princesa Margarita montando a caballo con su

novio Peter Townsend. La pareja fue muy pocas veces fotografiada junta en un entorno

íntimo o informal.

"Isabel II en primer plano", o "Being the Queen", debutará este domingo 15 de noviembre, a las 23:00 horas, justo después de que la cuarta temporada de "The Crown" debute en Netflix.

Revisa a continuación un trailer de la producción de Tom Jennings: