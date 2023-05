La música de los grandes artistas trasciende en el tiempo y las generaciones, incluso sus vidas llegan a la pantalla grande y se registran en documentales. La plataforma de streaming HBO Max sorprendió a sus suscriptores con un gran documental dirigido por Roger Ross Williams cineasta ganador de Oscar y ganador de un Emmy y Brooklyn Sudano, hija de la reina de la música disco.

HBO Max estrena un documental sobre una leyenda de la música disco

El documental titulado “Love To Love You” llegó a la plataforma de streaming el pasado 20 de mayo para retratar de manera especial a la fallecida cantante, compositora, pianista, pintora y actriz estadounidense Donna Summer. El registro audiovisual cuenta con actuaciones, fotos antiguas y vídeos caseros nunca antes vistos de la reina de la música disco, de hecho muchas grabaciones fueron realizadas por la intérprete de Last Dance.

La ganadora de cinco premios Grammy falleció en 2012 a causa de un cáncer de pulmón, que no le impidió trabajar hasta los últimos días de su vida. Su música ha trascendido con el paso de los años ya que es la responsable de grandes hits de los años 70 y 80 cómo Bad Girls, Hot Stuff, She Works Hard for the Money, This Time I Know it’s for Real y su polémico y sensual tema Love to love you baby.

La sinopsis del documental de la estrella estadounidense señala los siguiente: “Un retrato profundamente personal de Summer dentro y fuera del escenario, la película presenta una gran cantidad de fotografías y secuencias de vídeo caseras nunca antes vistas, a menudo tomadas por la propia Summer, y brinda una rica ventana a la sorprendente variedad de su arte, desde composición de canciones a la pintura, mientras explora los altibajos de una vida vivida en el escenario global” comparte HBO Max.

Revisa a continuación el tráiler oficial de “Love To Love You”: