Malas noticias para los fans de Euphoria, ya que se reveló que los seguidores de la serie protagonizada por Zendaya tendrán que esperar más tiempo de lo previsto para disfrutar de la tercera temporada de su historia.

Aunque ya se conocen los primeros detalles de la producción, como que ocurrirá un salto de tiempo en el nuevo ciclo y un importante personaje confirmó que no regresará, la trama oficial de la serie creada por Sam Levinson aún se desconoce.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de Euphoria?

Acorde a Deadline, debido al compromiso del creador Sam Levinson con la nueva serie The Idol sumado a la huelga de los escritores, la ficción que emitió el final de su segunda temporada el 2022 no regresará a la pantalla hasta el 2025.

“Euphoria es uno de esos [programas] que comenzamos a escribir junto con la postproducción en Idol, pero en este punto, no tenemos innumerables guiones”, dice la ejecutiva de HBO, Francesca Orsi. “No podemos comenzar a filmar, por lo que la entrega de ese programa, idealmente será el 2025 , se determinará cuando podamos retomar con Sam, quien en este momento [no está escribiendo] y solo está terminando la publicación en Idol”.

¿Qué pasará con las otras series?

Aunque House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones, continúa filmando la temporada 2 con la esperanza de estrenarse en el verano de 2024, George R.R. Martin ha dicho que su otra precuela, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, ha cerrado su sala de escritores.

El trabajo en las nuevas temporadas de The Last of Us y The White Lotus también se detuvo. “Estamos viendo el estreno de The Last Of Us durante algún tiempo en 2025”, dijo Orsi. “Y The White Lotus buscaba idealmente ir en 2024, pero hay algunas dudas sobre el momento de la huelga …”

“Espero que podamos llegar a un acuerdo más temprano que tarde”, agregó. “De lo contrario, tendremos que evaluar cuál es el final del calendario del 24, cuáles son los programas que se entregarán para el 2025. En este punto, esos programas que estoy buscando transmitir no necesariamente estarían listos. Si esta huelga dura de seis a nueve meses. Así que sí, esa es una gran pregunta para nosotros, pero creo que cruzaremos ese camino una vez que lleguemos a él”.