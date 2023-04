Barbie Ferreira es la actriz que encarnó a Kat Hernández en la serie Euphoria de HBO Max, luego de dos temporadas al final de la segunda temporada estrenada a inicios de 2022 la actriz anunció que abandonaría la serie y no interpretaría nuevamente al personaje.

Debido a su salida repentina de la serie fueron distintos los rumores que circularon alrededor de esto mencionando que la actriz habría tenido un altercado con Sam Levinson, creador de la serie, esto debido a que los fanáticos de la serie se dieron cuenta que en la segunda temporada el personaje de Kat tuvo menos tiempo en pantalla.

Detalles de su inesperada salida

Meses después de su salida de la serie Barbie Ferreira reveló los detalles detrás de su decisión y es que en una reciente entrevista en Armchair Expert con Dax Shepard la actriz explicó el motivo de la salida.

Los rumores sobre una enemistad entre Levinson y Ferreira continuaron hasta día de hoy en dónde la actriz mencionó que ese no fue el motivó por el que abandonó la serie.

“Cuando la gente me pregunta sobre la segunda temporada, piensan que fui una especie de víctima y tengo que decirles que no, que todo está bien, lo prometo”, explicó.

“Me esguincé el tobillo una vez y tuve que abandonar la filmación para ir a tomar radiografías. Quizá ese es el evento al que se referían”, agregó sobre los rumores de su salida del set.

Ferreira explicó en la entrevista que la decisión de dejar la serie no tuvo que ver con ningún conflicto y que en realidad fue una decisión de mutuo acuerdo entre el equipo y ella, ya que la decisión la tomó luego de darse cuenta de que Kat ya no tenía una función para la historia o para ella.

Es aquí donde Ferreira mencionó que “Ya no había un lugar al cuál ir. Habían tres destinos a los que podía llegar, pero creo que no tenían cabida en la serie”.

Con el miedo de terminar interpretando a la “mejor amiga gorda” la actriz decidió dar un paso al costado y dejar la serie, esto ya que le parecía el camino más justo para su personaje.

Por otro lado puntualizó que Sam Levinson nunca entendió por completo a Kat por lo tanto no encontró una forma de continuar con la historia del personaje.

"Sam escribe sobre cosas con las que se identifica. No creo que se identifique con Kat. A mi me gusta Kat, así que pude seguir mi propio camino", señaló.

"Siento que me quedé demasiado. Así que, para mi, se siente bien decir, 'ya no me tengo que preocupar de esto y los dos no nos tenemos que preocupar'. Porque es agotador", finalizó.