"The Crown": Tobias Menzies cree que hay "un factor de miedo" en conocer al Príncipe Felipe

El próximo domingo 15 de noviembre debutará en la plataforma de Netflix la cuarta temporada de "The Crown", la serie que dramatiza la historia de la familia real británica. Varios de sus actores dejarán sus roles para renovar el elenco y Tobias Menzies, el responsable de interpretar al Príncipe Felipe, es uno de ellos. Antes de partir el actor habló del temor que le provoca la posibilidad de conocer en persona al duque de Edimburgo.

Consultado por Vanity Fair sobre que este encuentro se hiciese realidad, Menzies comentó que "sería interesante sólo si él hubiese visto parte del material, para tener una conversación sobre cómo fue en realidad y si ¿realmente nos acercamos alguna vez?".

"Eso haría que fuese más atractivo para conseguir algunas respuestas... pero, después de haber visto sus entrevistas, él es tan arisco cuando alguien intenta preguntarle por cosas personales o sus emociones sobre su vida e infancia", resaltó el actor.

Al mismo tiempo, el actor que también formó parte de "Game of Thrones", como Edmund Tully, indicó que el Príncipe Felipe "siempre anda tan a la defensiva con esos aspectos que no estoy seguro si se podría llegar muy lejos".

"También existe una especie de factor de miedo. Creo que él puede ser muy intimidante", confesó.

Tobias Menzies interpretó al Príncipe Felipe en la tercera y cuarta temporada de "The Crown".

Aún así, la percepción general de Menzies sobre la realeza británica fue modificándose una vez que adentró en la historia.

"Soy fundamentalmente republicano, aunque probablemente republicano con minúscula en eso de que no se siente muy maduro para un país el haber heredado una monarquía para encabezar el Estado. Pero he ganado un respeto por ellos, por su sentido del deber".

"Ellos trabajan duro y se han tomado el rol de manera seria. Creo que no es fácil llenar el papel; efectivamente no tienes una agencia real, pero sí tienes que ser una especie de vitrina para muchas cosas. Es un rol curioso, uno que no me gustaría probar o hacer".

Por último, Tobias Menzies se refirió el recambio del elenco que enfrentará por segunda vez "The Crown", con el que será reemplazado por Jonathan Pryce como el Príncipe Felipe.

Cuando supo del ingreso de Pryce, Menzies asegura que "me entusiasmó. Creo que hará un gran trabajo... Es algo bastante inusual, esto de tomar la posta de Matt (Smith) y ahora de alguna manera entregársela a Jonathan. Le deseo lo mejor y espero que lo disfrute tanto como yo lo hice".