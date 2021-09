La ex panelista de Mucho Gusto estuvo presente en el programa de conversación de CHV

Patricia Maldonado lamenta la salida de Lucho Jara de la TV: "Me ha dolido mucho lo que le ha pasado"

La figura televisiva Patricia Maldonado regresó a la televisión como invitada del programa de conversación de Julio César Rodríguez “Pero con Respeto”, tras meses de ausencia en la pantalla chica.

En esa misma línea, la cantante se refirió a su salida de Mega tras casi dos décadas en la estación y también comentó la salida de sus compañeros del matinal Mucho Gusto, Luis Jara y José Miguel VIñuela.

El animador del espacio le preguntó si tiene amigos en la televisión, a lo que la integrante de Las Indomables señaló que sí, pero pocas. "Yo tengo una forma de pensar donde siempre he dicho que no tienes por qué ser amigo de la gente con la cual tú trabajas".

Asimismo apuntó al ex conductor de Mekano y el cantante nacional como parte de su grupo de amigos y lamentó su salida de la TV.

"Me ha dolido mucho lo que le ha pasado, muchísimo, salir de la televisión de la forma que salió, como lo tienen hoy día, perdóname que te diga". comenzó señalando.

"No me parece justo que haya salido sin que le digan nada, hasta luego, váyase, no vuelva... ¿qué hizo?", agregó la cantante.

"El pudo ser jurado del programa que hay hoy día", comentó en referencia a The Covers: Tributo a las Estrellas. "Lucho Jara es un gran animador que cumple con todas las reglas: cantante, buen actor, buen comunicador".

En ese sentido, afirmó que "Para mí Lucho y Viñuela con todas sus cagás que se manden son buenos animadores, como lo era Karol Dance".