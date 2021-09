La ex panelista de Mucho Gusto estuvo presente en el programa de conversación de CHV.

Patricia Maldonado recuerda su salida de Mega: “Cuando me contrataron sabían lo que yo pensaba”

La figura televisiva Patricia Maldonado regresó a la televisión como invitada del programa de conversación de Julio César Rodríguez “Pero con Respeto”, tras meses de ausencia en la pantalla chica.

Recordemos que tras casi dos décadas en Mega su contrato no fue renovado por el canal. Sobre esto, la ex panelista de Mucho Gusto señaló: “Mega fue mi casa. Yo trato de entender un poco esto. Raro porque cuando me contrataron sabían lo que yo pensaba“, expresó.

Luego añadió: “Nunca he negado mis pensamientos políticos y no los voy a negar jamás. Porque veo hoy día que las volteretas en el aire son cómo ganar un premio en los Juegos Olímpicos”.

“Hoy día se dan vuelta y caen paraditos. Debe ser muy triste tener que ocultar lo que tú piensas”. Para luego añadir: “Y si me tengo que reinventar, me reinvento“, enfatizó.

Acerca de si hacía una autocrítica sobre la manera en que salió del canal, la actual integrante de “Las Indomables”, comentó: “Si tuviera que volver atrás, haría lo mismo nuevamente. No tengo ningún empacho en decirlo. La historia que yo viví, no la viviste tú".