Podemos Hablar estrenó un nuevo capítulo en donde estuvo presente la cantante y presentadora de televisión Patricia Maldonado, quien entregó fuerte detalles del violento accidente que sufrió el pasado 9 de junio en la ruta 68, en donde su vehículo se volcó, resultando con la animadora con lesiones leves.

Paty mencionó que ella generalmente transita por la carretera temprano, ya que habitualmente se generan tacos. Así que ese día partió con total normalidad, tomó desayuno muy temprano y partió camino a su trabajo. Mientras manejaba iba ensayando su monólogo cuando de repente el vehículo pierde el control. “Habían charcos en la carretera, había agua (…) cuando llueve en la carretera se pone jabonosa”.

“Generalmente, andamos los dos, pero este último periodo hemos peleado mucho”, señalando que las discusiones eran provocadas por su forma, de manera, por lo mismo, decidió viajar sola en aquella oportunidad, lo cual ella agradeció. “Uno de los dos se mata y tengo la impresión de que Jorge hubiese sido el perjudicado”.

“El vehículo se estrella contra la barrera y de ahí yo no entendía qué pasaba, yo me afirmaba del volante, yo no lo solté jamás (…) cae el jeep, con los asientos encima y yo quede abajo de la guantera. Yo necesitaba encontrar el cinturón para sacárselo porque yo tenía miedo de que explotara el jeep. Ese era mi susto”.

Tras lograr salir del auto, lo primero que hizo fue llamar a Raquel Argandoña. “Porque yo creo que cuando la noticia es mala, como en el caso mío, tú no se la puedes dar a un familiar porque pierde el control. Necesitaba a una persona que fuera lo suficientemente fría.

Lamentablemente, para ella no había señal. Tras recibir la primera asistencia fue trasladada al hospital de Curacaví, en donde agradeció la atención de los especialistas por los cuidados iniciales.

En el centro médico debió ser inmovilizada en caso de que tuviera una lesión lumbar, situación que fue muy compleja para la animadora.

“Me dice la doctora “lo siento, pero la voy a tener que dejar amarrada”, tras eso le pide a su familia que por favor la saquen, pero no se podía, ya que aún no se sabía lo que tenía.

Tras el accidente, quedó con dolores musculares debido al fuerte impacto que sufrió, sin embargo, continuó con molestias que la asustaron bastante. “Me sentía indefensa, me sentía inválida, me sentía dependiente. Y si algo que a mí me molesta en la vida es tener que depender, pucha que es terrible”, expresó.