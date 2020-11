Mega no le renueva contrato a Patricia Maldonado

Lo que ya muchos esperaban hoy se hizo oficial, Patricia Maldonado no seguirá en Mega después de casi dos décadas en la estación. La ex panelista del matinal Mucho Gusto salió indefinidamente de pantalla en octubre pasado en medio del estallido social, y hasta la fecha no ha vuelto a aparecer en el programa.

Durante estos meses de congelamiento televisión Maldonado lanzó un canal de Youtube, junto a Claudia Schmidt y Catalina Pulido llamado "Las Indomables" espacio que utiliza para dar su opinión respecto a distintos temas, los cuales han generado ya varias polémicas.

El contrato de la animadora se extiende hasta finales de este año, pero según confirmo BioBio chile, este no será renovado por el canal, lo que ya fue notificado a "La Maldo" como la llaman sus cercanos. La panelista aún no ha comentado nada al respecto.

Maldonado llegó a Mucho Gusto en el año 2003, y se convirtió en una de las figuras más estables de espacio, pero durante el estallido social se realizaron una serie de peticiones para remover su imagen de pantalla. Esto debido a que Patricia Maldonado estuvo vetada en la mayoría de los canales de televisión en la década del 90′ por apoyar la dictadura de Pinochet.

El canal también participo en los proyectos The Switch, Amor a Prueba, Mira Quien Habla, Yo Soy, Doble Tentación y Volverías con tu ex.