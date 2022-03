El periodista Rodrigo Fluxá, responsable del reportaje Los Pecados de Nicolás López, de Revista Sábado, visitó Mucho Gusto para tener una extensa conversación sobre el caso del cineasta en la que terminó revelando el activo rol que tuvo la actriz Paz Bascuñan buscando detener los reportajes no sólo en contra de la mente tras Promedio Rojo, sino que también de Herval Abreu.

Bascuñán, según describió el profesional, no sólo concertó reuniones con su círculo cercano para proteger a los directores, sino que incluso llamó a El Mercurio para solicitar que no se publicar el texto sobre Abreu, quien fue investigado y en 2019 se concluyó que los delitos estaban prescritos.

"La primera dificultad de esto es que el círculo de Nicolás López incluye a gente con poder, como su socio Miguel Asensio y su señora, que es Paz Bascuñán. (La actriz) tuvo un rol muy activo en tratar de detener la investigación de Abreu", explicó Fluxá.

De hecho, recalcó que "esto sale en el artículo (de revista Sábado), está certificado, ella reunió en su casa al elenco de Soltera Otra Vez para tratar el tema de Abreu y cómo evitar que esto saliera. Había gente adentro que nos contó".

Ante lo que el conductor del matinal de Mega, José Antonio Neme, resaltó que "O sea, una actriz, donde hay un director comprometido, cada uno se defenderá si es inocente o no... pero de ahí a generar una reunión en tu casa, no para saber qué pasó sino que para pedir que esto no salga en los medios de comunicación. Me parece éticamente súper reprochable".

Paz Bascuñan: ¿Cómo quiso detener el reportaje de Herval Abreu?

Rodrigo Fluxá dio cuenta de que todo se inició con las acusaciones que tenían que ver con Herval Abreu.

"Partimos con él. Había una denuncia en Canal 13. Canal 13 confirmó esa denuncia y publicamos ese reportaje. Nosotros terminamos ese artículo, quedamos bastante sorprendidos y notamos que había un problema a nivel industria que se prestaba para estos abusos", explicó.

Entonces, especificó que "en este reporteo de Abreu, en una reunión con un director de cine, me dijo que Nicolás López tenía un episodio en Valdivia. Cuando nosotros no terminábamos lo de Abreu, nos encontramos en un punto donde teníamos que investigar".

"Nos armamos una lista de mucha gente, pero esto fue muy difícil", recordó de paso.

Posteriormente, llegaron a un punto en que la protagonista de Soltera Otra Vez, teleserie comandada por Abreu, se dirigió a El Mercurio para frenar el avance de la publicación.

Fluxá contó que "ella llamó al diario, en una llamada que yo estuve presente, donde pidió que no le arruináramos la vida a Abreu y que ella venía de un colegio católico, entonces conocía la palabra clemencia y no podía atacar a Abreu. Quería tener clemencia".

Eso sí, advirtió que "no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, estoy diciendo como pasó nomás".

En tanto, avanzando con lo de Nicolás López, Fluxá también rescató que "llegamos a muchos testimonios de gente que no se ubicaba entre sí, pero tenía testimonios similares. (López) les mostraba videos sexuales de otras actrices, les pedía que se vieran más 'perras'. Inmovilizar a alguien en la cama no es un broma".