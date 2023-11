Podemos Hablar estrenó un nuevo capítulo de alto impacto, en donde estuvieron presentes las animadoras de televisión y amigas, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado, quienes hablaron sobre distintos aspectos de su relación, su vida laboral y personal, además de repasar el complejo accidente que sufrió la conductora de “Las Indomables” a comienzo de año.

En el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, las panelistas de Tal Cual, se refirieron a cómo fue el momento en que Maldonado le envió un audio a su amiga para contarle que se volcó en la Ruta 68 cerca de Curacavi, quedando su vehículo destruido y ella con lesiones.

El audio sobre el accidente

El audio inédito es una conversación entre ambas minutos después del accidente. “Raca, me di vuelta en la carretera amiga, me están ayudando, fue terrible. Avísale a los chiquillos, por favor. Fue terrible, se hizo mier** el vehículo“, se escucha decir a Patricia, mientras se escuchaba de fondo sus quejidos de dolor. Por otro lado, Raquel, muy angustiada, le responde: “Tranquila Pata, ya avisé, tranquila mi amor, está todo claro, tranquila”.

Sobre eso, Raquel recordó el momento en que la llamaron para avisarle de lo sucedido. “A mí, la primera que me avisó fue una enfermera que tomó el teléfono de la Pata. Yo nunca contesto números que no conozco, eran como las siete de la mañana, estaba tomando un café en la cocina, veo mi teléfono, dije ‘qué raro este número’, contesto y me dicen ‘perdón, yo soy enfermera, me llamo Elizabeth’”.

“Me dijo ‘lo que pasa es que quiero avisar que Patricia Maldonado se dio vuelta en auto’. ‘Pero, ¿cómo está?’, me dice ‘ella está bien, está consciente’, ‘¿está viva?’, le dije. ‘Sí’, me dice, ‘está consciente, ahora la están llevando al hospital de Curacaví, por favor avísele a su familia’, ‘sí’, le dije, ‘no se preocupe’”.

Luego reveló que Paty la llamó para contarle lo sucedido. “Le dije ‘gorda, tranquila, tranquila, lo importante es que tú estés bien, yo ya avisé’. Para mí el impacto fue que me llamó la enfermera”.

Mientras que Patricia agregó: “Yo no lo quería escuchar, yo le decía a la Raca, todavía no estoy preparada para escuchar lo que yo te dije, yo no sé lo que te dije, no sé lo que le dije a Mauricio, mi manager (…) Le decía a la Raca, todavía no estoy preparada para escuchar lo que yo te dije. Escuchar mi voz ahora, desesperada, me desconcierta. No puedo creer que quedé viva después del chancacazo, fueron 8 vueltas”, expresó.

“Eso es para que veas la conexión que nosotras tenemos. Es una conexión muy extraña. Hay gente que cree en la otra vida, a lo mejor en la otra vida yo fui hija tuya o ella fue hija mía”, agregó.