Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

¿Quiénes son los invitados de este viernes en Podemos Hablar?

Este viernes el programa de conversación y entretenimiento reveló a dos de sus invitadas, las amigas y colegas, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado, actuales panelistas del programa Tal Cual de TV+.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.15 por las pantallas de Chilevisión.

Las confesiones de “Las Indomables”

Jean Philippe, el conductor del espacio, les preguntó que es lo peor que se ha dicho de ellas. A lo que Raquel Argandoña respondió que “éramos… en La Moneda”, mientras que Patricia Maldonado también respondió señalando: “que éramos put, y que nosotras éramos las put mayores. Entonces, cuando estaban los militares, nosotras llevábamos, con la Raquel, prostitutas a La Moneda, pero nosotras éramos las favoritas, y yo digo que sí es verdad”.

“Nosotras éramos las favoritas porque somos caras, porque sabemos el cuento y hacíamos la pega, teníamos que cobrar caro ¿Tú crees que después de eso vas a discutir?”, ironizo al respecto.

Por su parte, JP Cretton les preguntó sobre el mito de que Lucía Hiriart estaba celosa de ellas. “Que se enojaba con la presencia de ustedes en las fiestas”.

“Eso no sé yo, por ti puede ser, pero yo nada que ver”, respondió Argandoña. “Cállate la boca vo’, quédate calladita vo’, no hables mijita, porque yo abro la boca y dejo la escoba aquí mismo”, respondió Maldonado.

El accidente de Patricia Maldonado

En el espacio también se refirieron al feroz accidente automovilístico que sufrió la conductora de “Las Indomables” a comienzos de este año, en donde volcó en la Ruta 68 cerca de Curacavi.

Sobre eso, Raquel recordó el momento en que la llamaron para avisarle de lo sucedido. “A mí, la primera que me avisó fue una enfermera que tomó el teléfono de la Pata. Yo nunca contesto números que no conozco, eran como las siete de la mañana, estaba tomando un café en la cocina, veo mi teléfono, dije ‘qué raro este número’, contesto y me dicen ‘perdón, yo soy enfermera, me llamo Elizabeth'”.

“Me dijo ‘lo que pasa es que quiero avisar que Patricia Maldonado se dio vuelta en auto’. ‘Pero, ¿cómo está?’, me dice ‘ella está bien, está consciente’, ‘¿está viva?’, le dije. ‘Sí’, me dice, ‘está consciente, ahora la están llevando al hospital de Curacaví, por favor avísele a su familia’, ‘sí’, le dije, ‘no se preocupe'”.

Luego reveló que Paty la llamó para contarle lo sucedido. “Le dije ‘gorda, tranquila, tranquila, lo importante es que tú estés bien, yo ya avisé’. Para mí el impacto fue que me llamó la enfermera”.

Mientras que Patricia agregó: “Yo no lo quería escuchar, yo le decía a la Raca, todavía no estoy preparada para escuchar lo que yo te dije, yo no sé lo que te dije, no sé lo que le dije a Mauricio, mi manager”.