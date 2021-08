"Tú no estás bien...": Luis Jara confiesa que tiene escrito el discurso en caso de que se gane un Grammy

Luis Jara fue el invitado que inauguró la temporada de ocho episodios que tendrá el nuevo programa de Pamela Díaz en TVN, Mochileros, espacio que debutó el sábado pasado y donde el cantante confesó que tiene listo el discurso de agradecimiento en caso de que se gane un Grammy, que es uno de sus mayores deseos en la vida.

"Si tuvieras que elegir tres deseos, para siempre, que se te cumplan...", le comentó Pamela en los minutos finales del programa.

Ante ello, Jara se puso en contacto con su lado más sincero y respondió: "ya, quiero cinco centímetros más de cuello. Porque me hubiera gustado tener cuello".

"¿Sientes que tienes cuello de almeja?", le contra pregunta Díaz. "No es que no me guste, pero...", continuó Lucho, para luego añadir entre carcajadas: "Cinco centímetros más de todo".

"Segundo, me gustaría tener una casa en el campo. Agarrar a mi viejita, poner un chalcito, tomarme de la mano y mecerme. Ver el horizonte", estableció también el cantante.

Luis Jara conversa con Pamela Díaz, en Mochileros, de TVN.

Eso, para luego añadir como tercer deseo: "¿tú sabís qué me gustaría? Ganarme un Grammy. Porque incluso yo te diría... Yo tengo escrito el discurso. O sea, 'y el Grammy para el mejor disco del año es...'".

Y haciendo como que estuviese en el escenario de la premiación, comenta "'bueno, gracias a todos. Quiero agradecer en primer lugar...' Me he imaginado todo. Como que tengo la imagen".

"¿Y si pasa?", le dice Pamela. "Bueno, voy a leer el papel, poh", asegura Jara, "si lo tengo escrito. Pamela, lo tengo escrito".



"Tú no estás bien", le recalcó La Fiera a su invitado y él añade "no poh, pero tú me preguntaste".