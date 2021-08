El nuevo programa de Pamela Díaz en TVN “Mochileros” hizo finalmente su debut en la pantalla este sábado, en donde “La Fiera” recorre distintas localidades del país.

En esta oportunidad, la panelista del ``Me Late'' junto al cantante Luis Jara visitaron el litoral central en donde realizaron distintas actividades y además llegaron al restaurante de Kathy Salosny en Tunquén.

Durante el episodio además se vivió un curioso momento, cuando el cantante de “Un golpe de Suerte” le confesó a la fiera que él sabía leer la suerte de las personas al verles las manos.

Esta revelación llegó tras una pregunta de Díaz quien le preguntó qué haría en caso de no poder continuar con su carrera como cantante. “Me puedo dedicar a leer las manos. Es verdad. Yo las puedo ver”. señaló Jara.

El artista no indicó cuándo fue que aprendió a hacer esto, pero le pidió a Pamela que confiara en él.

“¿Nunca te han leído las manos? A ver. Has estado enamorada una vez en tu vida, hasta ahora. Profundamente enamorada”, comenzó señalando el animador.

Continuando con su lectura, Luís le reveló algo sobre su futuro que impresionó a la fiera.

“Chuta madre, no sé aquí. ¿Tú puedes tener hijos aún?”, a lo que Pamela respondió que sí, pero “mañana mismo me opero”.

“Escúchame, ¿tú puedes tener hijos? ¿Tú tienes tres? Va a venir un cuarto hijo, te lo juro”.

“Veo un cuarto hijo y sabes qué más veo. Hay un súper viaje que tú has querido hacer, y que no has podido hacer, y lo harás, pero de la mano de un hombre que aún no conoces”, le reveló el cantante para sorpresa de Pamela, quien actualmente tiene una relación con el animador de CHV, Jean Philippe Cretton.