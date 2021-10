La conductora y modelo Pamela Díaz estuvo presente en el programa de Mega "Pecados Digitales", en donde se refirió al fin de su programa de viajes en TVN, Mochileros, el cual fue sacado de pantalla tras solo cuatro emisiones.

La Fiera señaló que encontró justo en su momento cuando fue despedida de CHV, sin embargo, no opina lo mismo tras su salida de TVN. "Me parece injusto. A mi me pidieron 12 programas, una productora, yo no soy rostro de TVN y ellos dieron a entender que yo era rostro de TVN. Mucha gente que trabaja en TVN o que había trabajado en TVN me habían dicho 'ten cuidado, porque con la línea editorial lo vas a pasar pésimo". Díaz explicó que en ese momento no creyó en esos dichos.

Asimismo, agrega que no lo pasó mal, pero "ellos tienen un tema muy distinto a Mega, a otros canales, que todo lo que dice cualquier persona de cualquier lado, ellos tienen un cierto temor, un cierto miedo a no quedar nunca mal con nadie".

La panelista de Me Late aceptó que sus dichos quizás no fueron los correctos, pero tampoco era algo "tan grave". "Yo dije que me parecía que TVN tiene una pantalla fría, que lo tiene". luego agregó que: "sentía que había una censura, porque me pasaba que yo hacía un programa, se lo pasaba a un equipo, se lo muestro a una productora, se lo mandas al canal y el canal: 'No quiero tanta talla', 'no quiero tanto esto' y mi esencia es eso, pasarlo bien", aseguró.

"El programa que salió no es lo que de verdad yo sentí y viví. Después de dar explicaciones a todos los invitados, a Jordi, a la tía Sonia, Karen Doggenweiler, a Juan Falcón, todos los que estaban, tuve que decir: "Sorry, me mandé una cagada, el canal me echa y no va a ir tu programa".

"Dije ‘qué pasa con estos 8 programas’, no van", concluyó La Fiera.