John Legend y Sam Smith hacen versión de "Stand By Me" para "One World: Together at Home"

John Legend y Sam Smith pensaron que la cantidad de clásicos presentes en la velada junto con el alto nivel de números artísticos aún no era suficiente para "One World: Together at Home", por lo que decidieron completar el cuadro con la ejecución de su propio cover de manera remota.

Los artistas se reunieron a la distancia para hacer una aplaudida versión de "Stand By Me", el tema que Ben E. King popularizó en 1961. Suficiente para ganarse los aplausos de las redes sociales y el público que seguía atento el show.

Este fue uno de los grandes momentos de la transmisión, en la que también brillaron presentaciones de Lady Gaga, The Rolling Stones, Eddie Vedder, Elton John, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, Camila Cabello, Jennifer Lopez y más.